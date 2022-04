林作為鍾培生平反無包養袁嘉敏撐係好男人　爆古怪要求原來係呢樣

袁嘉敏 (Candy) 昨日 (1/4) 突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,上載鍾家的豪宅照表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」震撼全城。Candy直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求。作為鍾培生死對頭的林作,亦被傳媒追問對於有關事件的看法,他昨日就表示:「唔識得回應呀,女方我都認識,唔知頭唔知尾,仲要4月1號,其實我都睇唔明!」然而隨住鍾培生今日於社交網正式回應了事件,林作亦於IG發表了他的最新看法。

袁嘉敏稱鍾培生父子很可怕!(IG/@candy_kamanyuen)

林作拍了一條片並留言表示:「鐘袁大戰 林作即時精闢分析 為鐘生講番兩句片中林作表示與他不打不相識的鍾培生已就今次事件作出了回應,就住對方的聲明,他想幫對方講兩句,因為釐清了對大家都好。林作說:「首先提供經濟支持並不代表包養,因為包養並唔會出現性格不合所以就唔再包嘅,包咪包囉,理得你性格啫,所以呢度肯定係講緊要睇性格嘅,所以呢個包養係有條件性嘅,好男人。第二,古怪要求絕對係不包括多人運作嘅,因為多人運動係正常嘅,係正常要求,依家你古怪要求就肯定不及多人運動咁簡單喇,咁所以呢度大家都唔需要再作出呢啲無謂猜測。好喇係咁多。」

Candy其後亦卡IG story出post回應了事件,林作再拍片表示:「袁小姐解開了謎底!原來係每6秒1蚊嘅電話收費,袁小姐心諗『咁奇怪嘅,講電話朋友之間都要收錢?』更加奇怪嘅係,收完線之後,佢老豆又打嚟,話要同樣服務喎,你話呢個要求奇唔奇怪喇?最奇怪嘅係,我喺你隔離房啫,喺你屋企你都要閂埋房門打畀我,面對面講唔得架咩?果然係奇怪,依家我明喇。各位無傷大雅架喎,每6秒1蚊,唔得咩?」

Candy昨日突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)

