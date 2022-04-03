郭奕芯擁驕人身形自爆煩惱多　被非禮竟反被指醜樣：嗰下勁嬲！

由楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）主持的YouTube節目《絲打圍爐》最新一集的主題是「胸大的煩惱」，並邀請形象性感的郭奕芯（Ashina）擔任嘉賓。對於被標籤為「身材好」及「胸大」，Ashina說都值得開心：「起碼唔係核突標籤，唔係好肥、好醜樣，身材好都OK。」身材好卻為Ashina帶來不少煩惱，她坦言做運動時會感到尷尬，出街又會吸引途人的異常目光。



Ashina大談「胸大的煩惱」，並指做運動時會感到尷尬。（影片截圖）

雖然外界認為Ashina擁有驕人身形，但她卻不認同，數年前更有隆胸念頭：「唔覺自己大胸，我覺得係正常有肉地，肥得嚟平均。人哋覺得我大胸，我其實唔係好大得C，幾年前諗過（隆胸），但諗諗下都係唔好，我一做咗就係假，假就係假，返唔到轉頭。」

擁有豐滿的上圍，Ashina直言有很多煩惱：「夏天會着背心落街買嘢食，都好多人望住，真係好普通一件背心，但因為貼身會成條線。」做運動甚至拍戲時，亦會因為身形而感到尷尬，她說：「去做運動着Sports Bra，我唔係特登要條線，但做運動要上上落落。我唔想俾人感覺係我一落就係俾人睇，或者我有嘢畀你睇。我健身教練會話我一跳，個胸彈下彈下，會好尷尬。有時拍戲，要好快行落樓梯，個胸都會彈下彈下，超尷尬。」除此之外，Ashina指經常收到網民的私訊，內容更非常露骨，街上亦會有中年大叔直視自己的胸部。

雖然外界認為Ashina擁有驕人身形，但她卻不認同，數年前更有隆胸念頭。（IG/ @ashinaaa）

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被問到有否因身形好而遇上不快事情，Ashina坦言有一次去髮型屋疑被非禮：「去Salon洗頭咪會放條毛巾喺心口，我Feel到佢隻手輕輕掂到我個胸，但我唔係好肯定。」蝦頭和Shiga追問她當時有沒有出聲，Ahina說沒有亦勾起從前的不快回憶：「幾年前同男朋友同埋佢屋企人喺酒樓食飯，行過有個男人掂我大髀，嗰下好嬲就同個男人理論，男朋友屋企人喺度，可能我男朋友覺得好失禮，問我有冇記清楚，個男人仲要講『你咁醜樣，點解要摸你？』，嗰下勁嬲。」

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Ashina續指當時報警處理，男人被多番盤問下承認和道歉，警察叫她息事寧人並說如果要出庭、落口供等，浪費的是自己時間，蝦頭聽後生氣搖頭，Ashina說自此之後便多加小心：「報警啲人又話你想曝光，你又冇證據，又冇閉路電視影到，我而家就少啲搭地鐵。」