袁嘉敏林作對話內容曝光為$500被出賣　不忿鬧爆：這種男人真悲哀

袁嘉敏 (Candy) 前日 (1/4) 突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」震撼全城。Candy直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求。作為鍾培生死對頭的林作,亦被傳媒追問對於有關事件的看法,他更連環抽水,繼力撐鍾培生是「好男人」、分析「古怪要求」內容後,昨晚再於IG出招,貼出一張與Candy的微訊對話截圖,並寫道:「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容,請DM(私訊)本人。位位5舊(嚿)。」更指自己本人只接受PayMe和轉數快收費,似乎有心借Candy搵外快。他今日更回覆傳媒表示目前已賺得5位數字,自己徹夜未眠收錢,又透露網民觀看完對話內容後認為他可以收貴些。

林作似乎有心借袁嘉敏搵外快。(Instagram/@jolamchok)

而網上亦流傳出Candy與林作的對話內容:

網上流傳出林作與袁嘉敏的對話,內容如下:

林作:lol

10:00PM

袁嘉敏:咦阿作聽記者說你有些comment

林作:Nah no comment at all

林作:Coz I hv no idea

袁嘉敏:好的

袁嘉敏:謝謝你啊

林作:Take care dear, sorry to hear about all this.

袁嘉敏:始終當時我一有拳賽的門票都馬上交給你讓你朋友可以入場支持你啊

袁嘉敏:Goodnight

袁嘉敏稱鍾培生父子是人渣兼很可怕!(IG/@candy_kamanyuen)

Candy得悉林作用自己與對方的對話內容來賺錢後,有感遭到對方出賣,即嬲爆於IG出post鬧林作。Candy寫道:「今午記者告訴我,林作在販賣我和他的私人訊息。我昨晚是有叫他不要Comment咁多,因為件事都唔關佢事,語氣也不是在命令他什麼的,早前幫過他,希望他在這刻Comment少些。他一早起身就拿出來賣。也好,讓市民看清楚他會五百元出賣朋友。拳賽時我把門票給了他,因為知道他要自己買門票給家人朋友,覺得他只學了拳擊半年,就要面對咁大場面,是值得有多些免費門票讓他家人入場支持打氣。他販賣我們的對話,我當然嬲,因為他也不是等五百元開飯。如果他是山窮水盡已無辦法生活,賣了錢幫到他開飯,我會明白,但他不是嘛,純粹出賣。也好,或者這樣市民會明白我為什麼這樣傷心生氣,幫朋友的後果是出賣。這種男人也真悲哀。」

+ 19