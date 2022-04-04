袁嘉敏爆大鑊有內情？ 疑不滿鍾培生與《愛回家》葉蒨文過從甚密

袁嘉敏（Candy）近日大爆鍾氏父子並不是好人，事出必有因，為什麼Candy會突然與鍾培生割席？原來是因為爭風呷醋，有指Candy不滿鍾培生與「島大Candy」葉蒨文（Sophie）出雙入對，結果怒火中燒，爆出一連串事件。

袁嘉敏發火！（IG/@candy_kamanyuen）

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有指袁鍾二人關係已經無法挽回關係破裂，全因為去年二人撻着，Candy更多次在鍾家留宿，鍾培生亦倚賴Candy，事無大小都會找Candy傾訴，但無奈這段關係一直以來都是「枱底關係」不能公開。相反鍾培生在外面與不少女生有曖昧行為，最近更與「島大Candy」一同出度公開活動，結果令Candy怒火中燒，大爆內幕。有指Candy在鍾培生身上賺取近百萬，Candy則說：「邊有100萬甘多」；而「島大Candy」回覆亦承認與鍾培生認識多年，亦有陪同鍾培生出席公開活動，但說明活動是一大班朋友一起出席，並無單獨之說。

葉蒨文又係冇得輸。（IG@sophieysm）

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