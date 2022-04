陳安立向前東張女神林希靈求婚成功　甜蜜曬戒指︰餘生請多多指教

ViuTV藝人陳安立(Brian)宣布向前TVB「東張女神」林希靈求婚成功!二人於周一(4日)同步在IG出po,Brian寫道︰「’They said when you meet the love of your life,time stops. And that's true. What they don't tell you is that once time starts again, it moves extra fast to catch up.’-Big Fish 求婚時候,我邊拿著手機,邊説著情深説話。一直以為有錄影,卻原來從沒有Roll機。無辦法,唯有用餘生慢慢再説。」



陳安立和林希靈拍棒4年多,終於拉埋天窗!(IG@lamheiling)

而林希靈就寫道︰「’When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible’ 12點正,新一年,你突然拎起手機自拍,問我有咩願望。我:身體健康。你:仲有呢仲有呢?我:世界和平囉!你擘大個口呆左,呢個樣足夠我回味很多年。我最好的朋友,餘生請多多指教」,二人都齊齊po甜蜜合照兼大曬求婚戒指,不少藝人如陳凱詠(Jace)、許家傑、陳婉衡和蔡思貝等等都有送祝福,可見二人在圈中人緣好好。當中以「Patrick Sir」林溥來對林希靈的留言最搞笑,他說︰「Finally! 終於有人認領喇!Congratulations! But Good luck Brian.」

