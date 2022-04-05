陳敏之驚爆鄧健泓成日帶唔同女仔返屋企　嘈到拆天成兩人結怨原因

陳敏之的網上節目《chi chat》日前請來了好友鄧健泓擔任嘉賓，大談兩人怎樣由互不打招呼到成為好友的經過。兩人由1996年開始成為鄰居，可是敏之高傲的態度，令鄧健泓一直沒有機會跟她打招呼，他說：「你孭住書包，擺晒Model姿勢，我成日都想同你Hello，但係冇機會，因為冇一個眼神可以同你『Hi』，我唔憎你，我覺得呢個女仔又高又靚，係寸啲㗎喇，你媽咪就Nice好多。」敏之就解釋其實她只是害羞。

鄧健泓與陳敏之是好朋友。(陳敏之ig)

敏之坦言當時對鄧健泓是有少少反感的，並大爆料說：「佢係明星，我以為呢個人係好犀利呀，其實我開頭見到佢係對佢好期待嘅，點知但係後來發覺，咦，點解成日有啲唔同嘅姐姐陪佢返屋企？」鄧健泓一面疑惑地問她：「咩姐姐？」敏之便說：「同事囉。你哋成日練歌架嗰時。你係唱卡拉ok好大聲架！」此時鄧健泓即反擊說：「啊，你唔弱嘅？好乞人憎架。」原來兩人每逢周末便會各自在家中高聲唱卡拉ok，更要開住大門唱鬥大聲，嘈住對方。

敏之直言：「嗱，呢個就係結怨嘅原因喇。因為當時，第一，我又成日見到佢同唔同嘅女仔返屋企喎，返屋企練歌，你啲同事，有男有女嘅，你哋唱得好大聲，當時我就諗『好巴閉咩？我夠想做歌手咯！』於是我就扭大聲啲，我好記得當時唱黎瑞恩嘅《一人有一個夢想》，你哋唱得大聲，我又大聲，以前冇隔音㗎嘛，結果我心入面就諗，『同佢都係傾唔到，都唔知佢咩人，唱歌又咁大聲，又成日唔知帶邊個返嚟，我好驚呀，後來每次見到佢，我都知自己好衰，佢好似試過想嗌我，我就喺架Lift度㩒㩒㩒啲制，想快啲落樓。」鄧健泓就笑言：「好賤格呀原來你。」