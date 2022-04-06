高學歷港姐加入《愛．回家》　王嘉慧爸爸有「內地傢俬大王」之稱

《愛．回家之開心速遞》一星期播足七日，處境劇演員眾多正好讓新人有實戰機會。2021年港姐五強之一的Cathy王嘉慧，近日有機會加入《愛．回家》，首次登場已有不少戲份，頂著高學歷及富有家底決心勇闖娛樂圈。

2021年港姐五強之一的Cathy王嘉慧，近日有機會加入《愛．回家》，首次登場已有不少戲份。（IG：@cathy_kww）

Cathy早前已獲欽點跟前輩梁思浩主持新節目《通靈之王》，再加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，在4月3日一集亮相，飾演阿壯（焦浩軒）約會對象，接龍集團市場部的職員Gina，男方過份童顏令自己顯老，嫌棄咀臉做得很到位。首次客串已有名有姓，之後大有機會繼續參演。

Cathy王嘉慧加入《愛．回家》飾演阿壯（焦浩軒）約會對象，接龍集團市場部的職員Gina。（影片截圖）

選港姐時被譽為「學霸」的王嘉慧今年27歲，身高170cm，自細成績已經相當優異，中學入讀名校聖保羅男女中學後，在英國公開試GCE中考獲5*成績，之後順利入讀倫敦大學學院（UCL College）心理學系，更獲得了一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單），回流之後她亦在香港中文大學修讀法律博士。而且家底雄厚，爸爸王亞明有「內地傢俬大王」之稱，，除了是香港商界有名人物外，公司曾在美國上巿，在中國內地更獲有300多間加盟店，可說是實力雄厚，有家人支持Cathy絕對可安心闖幕前。

Cathy王嘉慧身高達170CM長腿相當吸睛。（IG：@cathy_kww）