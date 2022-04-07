《真係唔好笑》耗資千萬 傳總經理睇試片後覺得唔好笑

正所謂一朝天子一朝臣，曾志偉入住TVB後，銳意拓展綜藝，除了親自落場主持《講你都唔信》，亦要捧一些新人上位，當中以入行12年的方紹聰（奶仔）最得歡心，最近擔任《講你都唔信》做主持，拍住總經理、大師兄錢嘉樂，原來只係小恩小惠，內部傳出半年前更獲高層揼水過千萬，拍攝新節目《真係唔好笑》，據知為港版《Running Man》，每集一百萬成本，而且一共13集，即TVB用了1300萬拍攝，但最奇怪的是有傳總經理曾志偉看畢《真係唔好笑》首集，覺得真係唔好笑，令這個節目上映無期。



奶仔、何廣沛、郭子豪備受力捧，月中黃金時段亦會播出他們三子的作品《食腦喪B》。

電影級班底拍綜藝

奶仔、郭子豪和何廣沛組成的「食腦三子」早前亦錄製新遊戲節目《真係唔好笑》，據知三位不單止是主持，更是這個節目的主腦，而今次拍攝規模非常龐大，奶仔透露每次拍攝都要出動四、五十名工作人員：「有7位主持，『食腦三子』、麥美恩、馮盈盈、彭慧中同羅毓儀，啲期難度都拍咗半年。隊Crew真係好大，有十幾個攝影師，似《Running Man》每個跟住一個，又有PA、寫稿，每次出Crew都有四、五十人，有時要轉妝真係有沖涼車。見到都覺得好誇張，冇試過製作規模咁大，每次拍都好開心好似玩遊戲咁。」

有傳《真係唔好笑》製作費一集要100萬，共13集的節目就要花上1300萬。（資料圖片）

總經理睇完覺得唔好笑

有傳《真係唔好笑》製作費一集要100萬，共13集的節目就要花上1300萬，動用如此龐大的製作費，問到曾志偉對製成品有什麼意見，奶仔說：「大製作係TVB少有，所以好期待。唔知志偉哥諗法，我相信好好睇，呢個陣容好新鮮大家冇見過。」又有指志偉看完第一集後覺得「真係唔好笑」，而令節目播出無期，奶仔表示：「呢方面冇聽過」。至於節目何時播出，他則指不知道要並問監製。

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有傳TVB高層覺得「食腦三子」用心經營YouTube頻道「食腦 BrainStorming」，感覺像人氣強勁的試當真，所以高層才揼水給三位大攪綜藝，而奶仔接受訪問，表示自己視「試當真」和「小薯茄」都是他們的學習對象：「每個星期都片出，台前幕後嘅工作都由我哋負，我會做導演、編劇，何廣沛都會做導演，郭子豪做公司CEO，希望愈行愈前。試當真、小薯茄都係我哋學習對象，覺得佢哋好成功，我哋而家都有唔少廣告，希望可以努力做大啲。」