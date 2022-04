《東張》主持梁麗翹誕下仔仔過程勁痛　BB突襲出世險成「紅隧BB」

無綫《東張西望》主持梁麗翹(Nicole)昨日於IG宣布順利誕下第二胎,兒子取名Nathaniel,與大女兒湊成一個「好」字。她一家四口的英文名全是N字頭,Nathaniel意思代表BB是上天送給他們的禮物。Nicole留言表示:「Hello everyone, my name is Nathaniel! Mom was in excruciating pain during labour but she said it was all worth it because her life is now more than perfect with me in it. 🤱🏻❤️👨‍👩‍👧‍👦#littleNateZ」代仔仔跟大家打招呼,並透露自己在生產過程中相當之痛,但為了仔仔一切都是值得的,她的生命從此更加完美。

據悉,Nicole的仔仔在幾日前出世,接近6磅重,自然分娩過程十分順利,但她卻很辛苦。整個過程實來得太快太突然,由她離家起程去醫院至BB出世,全程不足一小時。她又笑言如果途中遇上塞車,BB可能就會在車裡出世,成為「紅隧BB」。

TVB《東張西望》主持梁麗翹(Nicole)早前宣佈懷有第二胎,更成功追仔。(IG:@nicoleleung1114)

