少爺占誤發文悼《多啦A夢》作者　網民糾正為藤子不二雄Ⓐ後急刪帖

曾經與《多啦A夢》作家藤本弘（筆名藤子·F·不二雄）長期共用藤子不二雄筆名發表作品的日本的漫畫家藤子不二雄Ⓐ（本名：安孫子素雄），今天（7日）上午在川崎市內的家中去世，終年88歲。藤子不二雄Ⓐ出生於1934年3月10日，他跟小學起就認識的藤子·F·不二雄（本名藤本弘），就學時期起已一起創作漫畫，一同向職業之路進發，搬到東京發展；1969年起以「藤子不二雄」為合同筆名，曾推出《Q太郎》的名作。1987年，他與藤子·F·不二雄因各自的創作風格不同而拆夥，並以藤子不二雄Ⓐ的名字活動。而獨力創作《多啦A夢》的作家藤子·F·不二雄，於1996年9月23日已經逝世，終年62歲。香港藝人少爺占（甄子康）本想發文悼念，卻將二人混淆，出po悼念已離世多年的藤子·F·不二雄，引來網民的討論。



少爺占將獨力創作《多啦A夢》的作者藤子·F·不二雄與藤子不二雄Ⓐ混淆。（IG截圖@jimyan）

藤本弘與安孫子素雄曾經共同以藤子不二雄筆名創作。（網上圖片）

少爺占在IG貼上了《多啦A夢》和其作家藤子·F·不二雄的照片，並寫道︰。謝謝你令沒有兄弟姊妹的我童年過得不孤單。#人人期望可達到 #我的快樂比天高 #藤子不二雄」，發文一出，網民已紛紛留言糾正他，表示︰「走的是A」、「F走咗好耐啦，今次是A」、「藤子·F·不二雄之前已經走了」等等，而少爺占似乎亦發覺自己搞錯了，帖子出了約20分鐘之後已被刪掉。