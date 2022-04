袁嘉敏爆完大鑊仲未捨得離開香港　遲遲唔飛有原因：我有少少擔心

袁嘉敏(Candy)日前大爆「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉對她有「古怪要求」,更在IG寫道:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢)」,引起軒然大波,及後她又指自己即將離開香港,更計劃到法國郊區生活,可是至今仍未起行。今日(7/4),袁嘉敏便在IG限時動態中交代最新動向:「A lot of work to do before I can leave HK. It’s gonna be quite a long flight, HK-stop Bangkok~Dubai transit~Paris (about 20hrs), then a few hours wait for flight to Bordeaux(I am a bit concerned with taking the TGV immediately after long flights, walking around by myself with two suitcases). Really miss the days when I could fly directly HK-Paris with Air France.(我仲有好多嘢做埋先可以離開香港。嚟緊呢程機要飛好耐,香港去曼谷再到杜拜轉機去巴黎,差唔多要廿個鐘,之後仲要等坐去波爾多程飛機,因為坐完咁耐飛機即刻坐高鐵我有少少擔心,始終一個人周圍走兼拎住兩個篋。真係好掛住之前可以坐法航由香港直飛去巴黎嘅日子)」。

點擊下圖觀看相關圖片,以及之前袁嘉敏爆料截圖: