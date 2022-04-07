Again My Life︱三大「基女郎」揭秘　神顏車珠英大戰人氣金智恩

2022年Viu Original原創系列由「世一男神」李準基揭開序幕！改編自李海涅同名小說、由「永遠的Oppa」李準基夥拍「初戀系女星」金智恩主演的Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》於4月8日隆重首播，並於「黃Viu煲劇平台」上架。新劇未播先紅，除了因為「萬年男神」李準基保養得宜引爆熱話，劇中協助金熙宇（李準基飾）懲治惡勢力的三位「基女郎」：金智恩、車珠英和金栽經同樣巾幗不讓鬚眉，位位大有來頭！

Viu Original原創韓劇《Again My Life》將於4月8日深夜在「黃Viu」上架。

演藝逆轉勝：金智恩

現年28歲的金智恩去年以新人演員之姿，擔綱韓國百億諜戰動作大劇《黑色太陽》而嶄露頭角，也因為完美演繹擁有多重面貌的劉在伊而獲得觀眾青睞，還一舉奪得「MBC演技大賞」女子新人獎，名氣大漲！

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金智恩早於2015年參演獨立電影出道，積累了六年的演技經驗後，她終於迎來了演藝生涯的逆轉勝——獲邀在《黑色太陽》擔任主演，當時導演還大讚她表現亮眼，是具有多種面貌的演員；更有不少網友表示在她身上看到很多女藝人的影子，直指她撞樣柳真和雪炫等女神！金智恩在《Again My Life》飾演大韓民國頂尖精英金熙雅，為了阻止朝家族而來的腥風血雨，她決定與金熙宇（李準基飾）聯手打擊罪惡。想一睹這位「超級新星」的過人魅力，就要到「黃Viu」收看《Again My Life》了。

CG級神顏：車珠英

網路時代成為主流，越來越多人藉由社交平台發跡，現年31歲的車珠英就是最佳例子！她自2016年起參與劇集演出，可惜並未引起觀眾關注；直至去年有韓國網民在討論區貼出她的近照、大讚她外貌出眾，堪稱「申世京和韓素希的綜合體」，才引發網民廣泛討論。平日經常擔任美妝模特兒的她，也被少女時代、BLACKPINK的御用化妝師激讚天生自帶濾鏡，號稱「最強神顏」！

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去年車珠英在懸疑劇集《Chimera》出演女二金孝京而鋒芒初露，是次她在新劇飾演政治界巨頭趙泰燮的秘書、也是給予金熙宇第二次人生機會的陰間使者韓智賢，戲份相當吃重！想必在李準基的加持下，演藝事業有望再創高峰。

最強斜槓族：金栽經

「二代女團」Rainbow出身、現年33歲的金栽經憑藉亮麗外型，早已在韓飯圈名聞遐邇。有別於「女團就是花瓶」的刻板偏見，栽經以才貌雙全見稱，畢業於同德女子大學服裝設計系的她除了精於繪畫素描、平面設計，平日又會設計首飾和狗隻用品、自製護膚品、為新人歌手設計logo，更試過由零開始親手製作皮革梳化，絕對是「最強斜槓族」！

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近年栽經專注演員發展，去年在《惡魔法官》的亮眼表現還令她人氣急升，也因此成為廣告商的新寵兒；人稱「韓版綾瀨遙」的她更因為一身魔鬼身材而數度斬獲內衣代言，成為網上熱話！劇中飾演金韓美的她將會以記者身份提供情報，成為金熙宇的最大助力。

李準基在《Again My Life》中會死而復生。（劇照）

Viu Original奇幻動作韓劇《Again My Life》講述熱血檢察官金熙宇（李準基飾）調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生機會的他竟回到高中時期，從此踏上第二次的人生旅途、並決心懲治絕對惡勢力的故事。劇集於4月8日晚上10時10分在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度