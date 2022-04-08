全民快測｜黎彼得擔心老友記識驗唔識上載︰阿叔阿嬸邊度識上網？

政府於今日（7日）凌晨起向市民派發第一階段5,000元消費券，因疫情影響，市面消費氣氛冷淡，但不少商家都推出宣傳。其實消費券之前都有派過，大家有以前的經驗，會選擇如何使用它呢？《香港01》記者訪問了圈中的一班資深老戲骨演員，了解一下他們會如何用消費券等等。



羅蘭姐透露會用消費券去幫補買藥物的費用。（資料圖片）

現年87歲的羅蘭之前曾透露第5波疫情以來都減少外出，也沒有為TVB拍劇。她接受《香港01》訪問時透露自己已領取消費券，她表示收到都感到開心，「起碼都幫到有啲真係好需要嘅人嘛，係好嘅。」羅蘭姐會用在購買藥物方面，買醫生開給她的降膽固醇藥，「有粒藥丸夜晚食，一盒已經380蚊，食一個月㗎，咁如果買多幾之盒嗰度已經係千幾兩千蚊，幫助吓我唔使咁肉赤！」

修哥就未領取消費券。（資料圖片）

年屆90歲的胡楓（修哥）透露自己未領取消費券，對於領券的詳情也不太清楚，他表示自己的八達通還有一千多元餘額，不知道是否要先用完才可以領券，因為自己好少出街，都好少用八達通，「我準備叫啲後生幫我整。」被問到修哥收到額外5000元用有否感到開心，他反問記者︰「你話呢？（記者︰有錢收喎！）係啦係啦！好與唔好就見仁見智啦，總言之市民有5000蚊用吓都OK嘅，非常之好啦哈哈！」修哥自言好少出街，到出街才會想想怎用消費券，「去街睇吓有咩鍾意嘅，食吓都得嘅！」

點擊下圖看看發放了消費券後酒樓的情況︰

另外，特首林鄭月娥宣布全港市民要在4月8日、9日及10日進行3次快速檢測，如果陽性需要申報。但她指快速檢測不是強制，是自願性質。被問到會否做「全民快測」，修哥就向記者詢問有關計劃的詳情，得知詳情後，他透露自己會做快速檢測，「第一，又冇壞嘅，安全啲。（有收到防疫物資包？）收到，不過冇睇嘛，睇吓若果話聽日（意指今日4月8日）開始嘅，咪用吓！（識唔識用？）我唔識用，等啲後生同我整，我唔識用！」修哥表示自己暫時都不會出街行吓，等疫情再緩和才考慮。現時他跟孫仔孫女，還有曾孫都是10日8日才見一次。

Peter哥表示已領取消費券，他直言︰「好過冇囉！」（資料圖片）

現年71歲的黎彼得（Peter哥）早前因入院做「通波仔」手術，康復後致電TVB珍姐及有關部門要求復工又被冷待，在「手停口停」、經濟拮据的情況下，獲大劉（劉鑾雄）資助手術費及生活費，又多得契仔黃宗澤（Bosco）出手接濟，才度過難關。對於他來說，消費券會否又可以稍稍舒紓緩一下他的經濟壓力呢？Peter哥表示已領取消費券，他直言︰「好過冇囉！哈哈！但係四圍閂門又話唔准外出，根本又係搞笑啫？其實我哋冇咩買，又唔係家庭主婦，可以去超級市場，如果要去百貨公司，就『嘥gas』啦，有咩要買啫？最多買個電腦，或者買個衣櫃咁，都幾好嘅！」

Peter哥又覺得現在派消費券是遲了點。被問到覺得派消費券有沒有幫到市民，他說︰「如果草根階層嚟講，都好過冇嘅，有啲好窮嘛，譬如深水埗嘅露宿者，去得買兩餸飯嘅，都算過得去㗎啦。貧苦大眾好陰公㗎嘛，你話老人家就唔使諗，喺老人院，啲仔女都唔想佢哋出街，所以都好矛盾。」講到政府呼籲市民做「全民快測」，Peter哥表示有留意，但就擔心老人家不懂上網，表示︰「啲阿叔阿嬸邊度識上網啫？你要佢驗，連驗都唔識驗。就算識驗有人教佢，驗咗又要上網，佢邊度識上網啫？」

4位前輩——「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻在劇集《愛回家之開心速遞》中，組成「大四喜」。（林迅景攝）

因為疫情關係，Peter哥近來也少出街，他說︰「因為隨街好多隱形患者你唔知㗎，同埋而家我連去公園運動我都唔敢，因為公園啲阿叔唔戴口罩喺度捉棋，總之好大鑊㗎，總之君子不立於危牆之下，非常時期都係避一避好啲，而且都冇必要啊，去邊度啫？畀咗個消費券你唔通四圍去買嘢啊？危險啊。」

同場加映︰愛回家｜大量港姐獲安排入劇組但極少人跑出 謝嘉怡被彈演技生硬

愛回家｜大量港姐獲安排入劇組但極少人跑出 謝嘉怡被彈演技生硬