鍾培生讚入門款Rolex流通性大炒得過　讀錯Hermès慘被網民恥笑

近日富三代鍾培生因被袁嘉敏直斥是「人渣」，又被爆有「古怪要求」，雙方的關係愈搞愈複雜，更掀起網民熱烈討論。不過鍾培生其後回應指曾經向袁嘉敏提供經濟支持，並表示已經與對方斷絕一切來往，而袁嘉敏就透露即將離開香港，飛往法國展開新生活，鍾培生亦未有再出面回應，事件暫時告一段落，他亦如常在YouTube Channel上載短片，藉近期Hit爆的OMEGA x Swatch MoonSwatch來分享炒貨心得！



鍾培生藉近期Hit爆的OMEGA x Swatch MoonSwatch來分享炒貨心得。（YouTube影片截圖）

OMEGA和Swatch首次聯名推出的Speedmaster MoonSwatch在全球掀起搶購熱潮。（官網圖片）

OMEGA和Swatch首次聯名推出的Speedmaster MoonSwatch在全球掀起搶購熱潮，沿用OMEGA Speedmaster經典設計，以行星命名，更有11款配色選擇，定價2,100港元，但炒價已經達數萬元，不過鍾培生就認為並不值得，他除了分享了自己對名錶的看法之外，更以親身經歷奉勸大家：「我記得有一次，我同女朋友好多年前去澳門過生日，我拎嗰隻Rolex六皮嘅啫，佢拎嗰隻廿幾萬嘅Franck Muller，我哋一齊走去當鋪，我六皮隻錶可以當五皮半嘅，佢廿皮嘅錶係當兩皮，ok？所以有啲錶係保值，有啲錶係唔保值嘅。咁千祈唔好同我講咩 Hermès保值，我搵日就再同大家拍Hermès，ok？」

鍾培生分享了自己對名錶的看法。（YouTube影片截圖）

下次再講Hermès。（YouTube影片截圖）

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鍾培生又提到入門款Rolex、Patek Philippe等往往最難買到，可能需要買很多貴價錶後才有資格買到一隻，而且流通性大，所以他認為這類奢侈品是可以被當作現金，入門款名錶更容易變賣。對於判斷產品值不值得炒賣，鍾培生笑言只要留意海關新聞：「捉啲咩最多呢，嗰段時間嗰樣嘢就最炒得過喇！」最後他亦提醒大家炒賣涉及風險。不過有網民就留意到鍾培生將Hermès讀成「靴-勿-S」，但其實H是不發音的，正確讀音應為「Ehr-Mes」，紛紛留言道：「有錢仔，H唔發音㗎」、「跟我讀，Er勿氏」。

分享心得。（YouTube影片截圖）

Hermès經常被讀錯。（官網圖片）

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