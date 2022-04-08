Marf@COLLAR常被誤認係菲律賓人？　自爆初中遭同學欺凌到要轉校

本地女團COLLAR八位成員一同作客陳志雲YouTube頻道節目《Stephen．傾》的一集今晚（7/4）播出。節目中，人氣王Marf（邱彥筒）便提到自己英文名的由來：「英文全寫其實係Marife，係我媽咪嘅姑姐改，呢個名好似係阿拉伯文，近呢兩年識咗我菲律賓班朋友之後，就發現原來菲律賓好多人叫Marife，所以好多菲律賓人問我係咪菲律賓人。」談到她中三轉校到香港兆基創意書院的經歷，她坦言與初中時被同學冷暴力欺凌有關：「佢哋冇掂到我，但係就會令我好唔想返學，以前冇同父母講太多，係最近多傾偈，先知道點解我會想轉校，原來當時係咁辛苦。」

Marf在節目中分享不為人知的經歷。（YouTube/@志雲頻道 stephenchannel）

另外，她亦有回顧之前IG怒斥雜誌主編後認錯的事件，她坦言當時錯誤地將言論公開：「而家誤會已經解決咗，純粹係態度、意見，大家少合作，一啲安排上突然轉變造成嘅衝突。」陳志雲問她當時有否感到害怕，她說：「一開始係有啲擔心，主要係擔心影響成個團隊，個人嚟講我就真係撳咗，發洩咗感受，好彩係而家發生，汲取咗經驗。」

Marf聽完Ivy（蘇雅琳）分享父親如何由反對她參加《全民造星IV》到支持後忍不住落淚。（YouTube/@志雲頻道 stephenchannel）

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