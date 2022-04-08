伍詠薇參選亞姐大熱倒灶只奪最上鏡　認唔妥翁虹萬綺雯：作狀﹗

TVB新劇《金宵大廈2》中，伍詠薇飾演神經質母親芬姐，從影以來首次挑戰師奶角色，為了角色放棄靚樣刻意減磅，更在開拍前脫水令自己皮膚難以上妝。選美入行的伍姑娘出名敢言，近日接受訪問時更自爆當年參選時，「唔妥」同屆的翁虹及萬綺雯﹗

轉眼間伍詠薇已入行33年。

入行33年的伍詠薇近日接受林柏希主持的網上節目訪問，她大爆有兩個男藝人令她發脾氣：「兩個字！男人！兩個！失蹤唔到、另一個飲醉！」男星A玩失蹤、男星B就入廠拍劇拎住汽水罐，原來入面係酒，問伍姑娘係咪亞視年代發生嘅事，佢就話：「我仲去得邊度呀？」伍姑娘畀咗「芳華絕代，講咗兩個字（姓名）出嚟喇」四個字提示，但就始終冇爆兩個男星嘅真正身分。

伍詠薇近日接受林柏希主持的網上節目訪問，她大爆有兩個男藝人令她發脾氣。（影片截圖）

1989年亞洲小姐選舉，當年20歲的伍詠薇賽前被視為頂頭大熱，但最終三甲不入只奪最上鏡小姐。當年冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀，頂頭大熱嘅伍姑娘只獲「最上鏡小姐」。事隔多年，主持人林柏希問她當年最唔妥的是誰？伍姑娘說：「又係兩個字呀！翁虹其實係炒作到我同佢唔啱咋嘛！冇乜特別憎，當時可能憎幾嘢咁囉，即係可能覺得佢咁樣撥吓啲頭髮，（覺得對方）作狀；萬綺雯『耶』一聲咁樣，作狀，即係呢啲囉！」

1989年亞洲小姐選舉，當年20歲的伍詠薇賽前被視為頂頭大熱。（影片截圖）

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