袁嘉敏(Candy)於月初炮轟鍾培生父子一事成為城中熱話,隨後她宣布離開香港並到法國波爾多展開新生活兼歐遊探朋友。繼日前上載歎咖啡的愜意照片後,Candy今日(8日)再在IG限時動態更新近況,她貼出一張在電腦前工作的照片寫着:「Editing the script for tomorrow’s artwork shoot. I will also make a video about it and upload to YouTube this weekend.(正爲明天的藝術品拍攝寫稿, 我會拍片並於今星期上載到YouTube。)」看來Candy已收拾心情,並重新投入工作。



袁嘉敏於月初炮轟鍾培生父子一事成為城中熱話,隨後她宣布離開香港。(IG/ @candy_kamanyuen)