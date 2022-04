53歲彭羚練一字馬柔軟度柔韌性驚人　再次曝光逾億元別墅豪宅

現年53歲的90年代天后級歌手彭羚 (Cass) 自從1998年嫁給林海峰後,便淡出樂壇,生了兩個囡囡林泳及林清的她,全心做林太相夫教子,幾乎絕跡公開活動,非常低調。Cass於2019年開始玩IG,同大家開心share她的凍齡秘訣,就是全靠做運動和健康飲食。Cass近年迷上外地非常流行的Gyrokinesis(禪柔運動)及Gyrotonic(脊椎螺旋運動),更已考獲導師牌。

Cass真係keep得好好。(彭羚ig)

Cass昨日於IG post了她進行gyrotonic運動的短片,並留言表示:「So close! This is what makes it fun to practice on the Jumping Stretching Board, I will get there one day. 就係差一點點,每日嘅練習先至更有趣!#唔得練到得 #gyrotonic #mygyrotoniclife」片中可見她在器械上苦練一字馬,已相當接近成功了,身體柔軟度同柔韌性極佳。網民紛紛留言大讚她厲害。

而Cass今次拍片再次曝光了她一家居住的近億港幣淺水灣豪宅南山別墅豪宅。從她的IG照片與短片中可見,她的豪宅坐擁開揚極致海景,室內環境寬敞,採光度極高,超高樓底設計,加上窗外一遍綠油油,令人心曠神怡。她家中置有不少大型專業健身器材,儼如私人健身室。據悉,這楝位於淺水灣道的南山別墅於1974年落成,樓高20層,共40個單位,屬於區內豪宅,吸引不少名人聚居,包括前「財爺」梁錦松及伏明霞夫婦、蔡一智夫婦和前政務司司長陳方安生孿生胞妹陸方寧生等都曾是住客。參考地產公司網站資料,南山別墅於17樓A室1,961平方呎的單位,2018年成交價高達9,900萬港元,估計Cass的寓所現時市值已逾億元。