陳詠燊參觀張敬軒百年大宅　食pizza滴咗茄汁落枱都冇咗幾十萬？

歌手張敬軒家住在薄扶林的百年歷史大宅，他亦不時在鏡頭前大方公開內部懷舊兼有品味的擺設。日前，導演陳詠燊到訪了他的家，分享了不少照片，整間屋都古典味十足，例如有8人餐桌，充滿着古董家具的客廳，和簡單但有格調的睡房等。



張敬軒曾拍片帶大家參觀他的大宅。（影片截圖）

陳詠燊留言寫道︰「終於可以親身參觀到軒公聞名已久的百年大宅，驚訝於屋内的歷史珍藏，更感動於他對保育的誠意與不惜工本。經常聽到很多人口口聲聲說因為要創新，所以嫌棄舊經典，無興趣去了解舊事舊物舊理論云云。然而有趣的是，從來真正為世界帶來過最有創意，最有前瞻性作品的藝術家，都是曾經深入地擁抱過歷史，對舊經典視如珍寶的。」他亦搞笑寫道︰「#我去到個咁靚嘅飯廳 #我第一個問題就問 #你係咪就喺呢度食福麵？ #佢話唔係 #係喺另一邊食 #但其實係我想試吓喺呢個飯廳食福麵 #後尾都如願 #我用佢呢張枱同隻碟食Pizza #成件事好穿越劇」。

陳詠燊分享張敬軒家裏的裝修。（IG@sunnyhahaha_chan）

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由於網民對古典飯廳非常有興趣，陳詠燊再出po，他大爆自己用古董餐具食pizza，他表示︰「由於傾嘢傾到成十一點幾，唯有叫Pizza食。放心，我哋最後梗係有整污糟張古董枱布啦，美指張蚊仲成Pat茄汁撻咗落去添。『咁就冇咗十幾萬㗎喇。』我話。張蚊好驚。軒公話：『黐線，梗係唔係啦。』不過嗰度啲燈光好暗，我哋又保持社交距離坐到好遠，睇唔到佢額頭有冇滴汗，完。#其實我都滴咗兩滴茄汁 #應該幾千啫冇事嘅 #係冇咗張消費券啫 #如果喺度食盤菜會點 #仲有咩衰過食Pizza同盤菜嘅大家可以提議吓 #下次有機會我買埋上去探佢 #多謝大家集思廣益」，在一間充滿古董的大屋內食飯，原來也有另類的壓力，怕弄髒地方！

張敬軒家住百年歷史大宅。（影片截圖）

軒仔住的百年歷史大宅位於薄扶林玫瑰村，大宅被被列為二級歷史建築，家中擺放的古董家具，都是張敬軒從世界各地搜購回來。具有近百年歷史的玫瑰村，據知實用面積約2,700呎，於1926年落成，有指張敬軒以月租約20萬租住大宅。屋內仍然保留着當年的華麗，一切有賴於1955年購下此物業的香港大學，以及張敬軒的悉心保育。他在租住後，亦跟現時擁有物業的香港大學，協調好會保留大宅的歷史色彩。

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