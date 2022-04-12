Chill Club頒獎禮將開放現場觀眾 無綫同時段播《聲生不息》對撼
撰文：鄺鈺瑩
出版：更新：
ViuTV將於本月24日舉行第二屆樂壇頒獎禮《CHILL CLUB年度推介21/22》，由於疫情關係，唔少樂迷都估計頒獎禮以閉面形式進行。不過，隨著近日疫情稍為穩定，據悉ViuTV已決定招待觀眾入場，但一切要待本月21日香港政府放寬防疫措施才能公布。其實自1月收緊社交距離措施後，所有大型活動均被取消，當時騷已開到一半嘅張敬軒亦忍痛將餘下的場次延期至5月，而AGA（江海迦）原定4月舉行嘅演唱會亦在上月初決定取消。
不過疫情放緩，政府有意於本月底放寬社交距離措施，戲院、活動場所得以重開，《CHILL CLUB年度推介21/22》好大機會成為放寬交距離措施後嘅首個大形活動，加上屬於ViuTV旗下嘅MIRROR預計將會出席頒獎禮，所以唔少鏡粉近日已在「撲飛」入場。
而向來十分關注ViuTV動向嘅無綫，喺《CHILL CLUB年度推介21/22》當晚，將播出實境節目《聲生不息 港樂季》，除有參賽歌手有林二汶、吳業坤、谷婭溦、糖妹、炎明熹，曾比特之外，嘉賓歌手亦有林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李玟等人。