Chill Club頒獎禮將開放現場觀眾　無綫同時段播《聲生不息》對撼

由於疫情關係，去年頻頻出席品牌活動嘅MIRROR，已近3個月未有「現真身」。自從《CHILL CLUB年度推介21/22》招待現場觀眾消息傳出後，不少鏡粉都四出頻飛。(資料圖片）

ViuTV將於本月24日舉行第二屆樂壇頒獎禮《CHILL CLUB年度推介21/22》，由於疫情關係，唔少樂迷都估計頒獎禮以閉面形式進行。不過，隨著近日疫情稍為穩定，據悉ViuTV已決定招待觀眾入場，但一切要待本月21日香港政府放寬防疫措施才能公布。其實自1月收緊社交距離措施後，所有大型活動均被取消，當時騷已開到一半嘅張敬軒亦忍痛將餘下的場次延期至5月，而AGA（江海迦）原定4月舉行嘅演唱會亦在上月初決定取消。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》 原定4月舉行，但最終因疫惰改期。（資料圖片）

不過疫情放緩，政府有意於本月底放寬社交距離措施，戲院、活動場所得以重開，《CHILL CLUB年度推介21/22》好大機會成為放寬交距離措施後嘅首個大形活動，加上屬於ViuTV旗下嘅MIRROR預計將會出席頒獎禮，所以唔少鏡粉近日已在「撲飛」入場。

無綫與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》班底炮製的音樂比賽節目《聲生不息》，炎明熹本身不符合報名資格，但因為無綫是主辦單位，擁有最終決定權，所以順利入圍。（微博圖片）

而向來十分關注ViuTV動向嘅無綫，喺《CHILL CLUB年度推介21/22》當晚，將播出實境節目《聲生不息 港樂季》，除有參賽歌手有林二汶、吳業坤、谷婭溦、糖妹、炎明熹，曾比特之外，嘉賓歌手亦有林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李玟等人。