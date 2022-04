上山詩鈉女兒Hilary Fan遺傳了媽媽的優良基因,不但擁有混血美貌,而且外形出眾,近年更被外界譽為「最索星二代」。今日是Hilary的25歲生日,上山詩鈉在IG Post出囡囡的童年照,並寫道:「This is the best pic I love of my babe when she was 5 months , can’t believe she is 25 today. Happy birthday my love @hilaryasdf! Wish u good health and stay happy always! Love u so much! (這是我的寶貝五個月大的時候的照片,也是我最喜歡的照片,不敢相信她今天25歲了。生日快樂,親愛的!祝你身體健康,永遠快樂!非常愛你!)」



Hilary Fan遺傳了媽媽上山詩鈉的優良基因。(IG@annaboop)

曾在美國波士頓大學留學的Hilary,畢業後回港發展,現時活躍於時尚圈,不時獲邀出席品牌活動,擁有蜜糖膚色的Hilary,散發着另一種健康美!