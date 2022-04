現年43歲的廖碧兒 (Bernice) 是2001年國際華裔小姐冠軍,一向有樣有身材,雖然現時仍未踏入夏天,但是她已急不及待穿上比堅尼享受日光浴,並於IG分享她的水着靚相,向網民大派福利。Bernice留言表示:「Yeah, I think I’m doing just fine. 😎✌🏼😎 “Work it out! Do your thang!”」透露自己的近況很好。而網民的焦點當然是落在她的泳衣look身上,睇到心心眼,紛紛留言大讚她:「狀態絕佳」、「性感火辣」、「好迷人呀」、「身材太好了」、「想再看多些」。

