陳松伶腰間贅肉明顯被指發福　張鐸護妻：我把人養成肉肉也是本事

近年長駐內地發展的陳松伶，因為拍劇與比她年輕8歲的內地男星張鐸結緣，兩人結婚多年一直非常恩愛，更頻頻以夫妻檔上節目及出席活動，大方放閃。兩公婆不時合體拍片分享日常生活，早前陳松伶上載了一段練習拳擊的短片，並鼓勵大家一起做運動，但就因穿上貼身衫而令腰間出現三層肥肉，更被指是反面教材。一向寵妻的張鐸日前在微博Post出多張不同時期同老婆的合照，並寫道：「問問大家，每張圖誰能幫我們標上年份？也看得出姐姐確實給我養胖了，誰說養多肉（植物）是本事，我把人養成肉肉也是本事。」似乎是在回應外界對老婆的嘲諷。



張鐸在微博Post出多張不同時期同老婆的合照。（微博@張鐸）

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從張鐸的這番說話可見他不但不介意老婆發福，反而很自豪在自己的呵護下，陳松伶亦愈見圓潤。在15歲出道的陳松伶當年憑劇集《天涯歌女》一炮而紅，有指當年因母親迫她放棄學業、全身投入演藝圈賺錢養家，而令她心灰意冷，決意離家出走，與家人斷絕來往20年。在認識張鐸之前，陳松伶曾經歷被經理人背叛，騙光所有血汗錢，飽受壓力的她一度患上抑鬱症，甚至想過輕生，幸好張鐸令她重拾希望，她曾在接受訪問時表示：「他（張鐸）不只是我的先生，還是我的恩人。」兩人由2007年相識相愛至今15年，恩愛如昔！