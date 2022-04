「燈芯絨大王」千金江鈺琪婚照曬低調奢華　所費不貲令人大開眼界

麗達集團主席兼「燈芯絨大王」江達可的女兒江鈺琪(Yuki)擁有比不少女明星更出眾的外貌,每逢亮相無綫(TVB)年度慈善籌款節目《萬眾同心公益金》更定必成為傳媒焦點,雖然現時已非節目籌委會聯席主席,但仍然有不少觀眾稱她是「最美公益金主席」。上年9月,Yuki答應下嫁拍拖多年的男朋友「莎莎太子爺」郭浩泉(Patrick),更在IG公開求婚現場的180度海景及粉紅花海,大騷奢華浪漫。

點擊圖輯睇Yuki日常靚相+低調奢華求婚現場:

+ 29

不少人都非常關注Yuki和Patrick幾時才正式拉埋天窗,而他們最近亦拍攝了一輯盡顯低調奢華的婚紗照,令人大開眼界。兩人日前先到英倫遊玩兩個星期,及後轉到希臘海邊城市Porto Heli附近的五星級酒店Amanzoe拍攝靚相,將酒店內的衛城靚景、薰衣草海用到盡。根據酒店集團官方網站顯示,最平價的房型都要1,650歐元(約14,011港元)一晚,當然以他們的身價當然不會如此「屈就」,要住就一定是住別墅,每晚要12,700歐元(約107,878港元),一住要住足三晚,嘩,成三十萬港紙。除了兩雙加埋過兩萬元的名牌靚鞋、高級婚紗,他們亦請來世界級時裝攝影師Greg Finck親自操刀影靚相,所費不貲。

點擊下圖觀看Yuki和Patrick婚照:

+ 27

另外,Yuki昨日(13/4)亦有在IG分享拍攝Pre-wedding感受:「It was definitely not easy, from flights being cancelled, the stress from staying negative in order to board a flight, to carrying the mega huge gowns over 8500km and waking up 3am just to get the best lighting.(真心唔易,由航班取消,到為上到機而保持唔中新冠嘅壓力,加埋拎住啲超巨型婚姻穿越8500公里,同埋為咗最好嘅光而朝早3點起身)」。

Yuki除了多謝化妝師、髮型師等一班幕後功臣,還有向未婚夫Patrick道謝:「Thank you to my best fiance @pk_kwok for always always making my dreams come true! This will definitely be one of the BEST memories I will forever remember & treasure in my heart. Super grateful for you my hubby-to-be . You make me the happiest girl alive.(多謝佢永遠令我夢想成真,而我亦都永遠唔會忘記呢段人生中數一數二美好嘅回憶,超感謝我未來老公仔,你令我成為世上最開心嘅女孩)」。