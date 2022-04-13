「燈芯絨大王」千金江鈺琪婚照曬低調奢華　所費不貲令人大開眼界

麗達集團主席兼「燈芯絨大王」江達可的女兒江鈺琪（Yuki）擁有比不少女明星更出眾的外貌，每逢亮相無綫（TVB）年度慈善籌款節目《萬眾同心公益金》更定必成為傳媒焦點，雖然現時已非節目籌委會聯席主席，但仍然有不少觀眾稱她是「最美公益金主席」。上年9月，Yuki答應下嫁拍拖多年的男朋友「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick），更在IG公開求婚現場的180度海景及粉紅花海，大騷奢華浪漫。

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不少人都非常關注Yuki和Patrick幾時才正式拉埋天窗，而他們最近亦拍攝了一輯盡顯低調奢華的婚紗照，令人大開眼界。兩人日前先到英倫遊玩兩個星期，及後轉到希臘海邊城市Porto Heli附近的五星級酒店Amanzoe拍攝靚相，將酒店內的衛城靚景、薰衣草海用到盡。根據酒店集團官方網站顯示，最平價的房型都要1,650歐元（約14,011港元）一晚，當然以他們的身價當然不會如此「屈就」，要住就一定是住別墅，每晚要12,700歐元（約107,878港元），一住要住足三晚，嘩，成三十萬港紙。除了兩雙加埋過兩萬元的名牌靚鞋、高級婚紗，他們亦請來世界級時裝攝影師Greg Finck親自操刀影靚相，所費不貲。

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另外，Yuki昨日（13/4）亦有在IG分享拍攝Pre-wedding感受：「It was definitely not easy, from flights being cancelled, the stress from staying negative in order to board a flight, to carrying the mega huge gowns over 8500km and waking up 3am just to get the best lighting.（真心唔易，由航班取消，到為上到機而保持唔中新冠嘅壓力，加埋拎住啲超巨型婚姻穿越8500公里，同埋為咗最好嘅光而朝早3點起身）」。

Yuki除了多謝化妝師、髮型師等一班幕後功臣，還有向未婚夫Patrick道謝：「Thank you to my best fiance @pk_kwok for always always making my dreams come true! This will definitely be one of the BEST memories I will forever remember & treasure in my heart. Super grateful for you my hubby-to-be . You make me the happiest girl alive.（多謝佢永遠令我夢想成真，而我亦都永遠唔會忘記呢段人生中數一數二美好嘅回憶，超感謝我未來老公仔，你令我成為世上最開心嘅女孩）」。