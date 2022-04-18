視后李佳芯大受觀眾歡迎　成myTV SUPER代言人受力捧

李佳芯（Ali）於2018年憑《BB來了》飾演神經質的新手媽媽唐恬兒奪得無綫電視（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳女主角」獎，榮升視后，之後一直被網民大讚演技了得，觀眾緣爆燈。上年Ali在劇集《智能愛人》演活智能機械人「阿寶」一角並獲得激讚，更憑該角色高票獲選為「民間視后」，可見觀眾對佢嘅愛戴。

李佳芯深受觀眾喜愛。（IG/@aliaime）

繼《智能愛人》後化身S6-BO再做機械人

《智能愛人》播出後，好評如潮，觀眾尤其喜愛Ali所飾演的智能機械人「阿寶」，很多觀眾期待會拍攝第二輯《智能愛人》。雖然續集未聞樓梯響，但最近李佳芯憑阿寶一角成為myTV SUPER的代言人，化身升級版虛擬智能人(S6-BO)，擔當新管理員為觀眾服務，並為觀眾帶來不少新功能及送上源源不絕的驚喜。

只要按S6-BO的icon，佢就會出嚟幫你手。

S6-BO 化身客服，在不同平台為觀眾服務。

S6-BO前身為 ASI 100 系列傭人型強智能人，因激活了myTV SUPER新世界誕生而進化成全方位超強智能人。

myTV SUPER Original《夢中·情·人》 李佳芯為你解開夢境之謎

Ali 除咗擔任myTV SUPER的代言人外，更會夥拍黃霆鋒主持myTV SUPER Original原創綜藝節目《夢中·情·人》，節目邀請不同派系的專家，例如精神科醫生、心理學家、占卜師、催眠師及解夢師等等，以不同角度認識夢境，邀請嘉賓或觀眾，提供真實個案，分析夢境內容，以幫助嘉賓或觀眾解開夢境之謎。

《夢中·情·人》

原創劇集《OPM》獨家優先播放

近年myTV SUPER投入不少資源開拍myTV SUPER Original節目。將近推出的原創劇集《OPM》，由湯洛雯夥拍首次擔任男主角的黃庭鋒領銜主演，更有蔣志光、Ben sir歐陽偉豪、張寶兒及姚宏遠一同演出。故事講述來自社會不同階層的五人，因股票群組騙案而債務纏身，痛定思痛組成賺錢聯盟OPM，在聯盟主腦的帶領下，眾人步上玩弄財技創富之路。《OPM》將於4月29日於myTV SUPER全港獨家首播，全十集一次過上架，大家切勿錯過。

《OPM》將於4月29日於myTV SUPER全港獨家播放，全十集一次過上架。

外購中日韓精彩節目 粒粒巨星

myTV SUPER亦為大家搜羅不少外購中日韓同步劇集，包括有由陳坤、白宇和Angelababy主演的《風起隴西》、李光洙主演的《殺人者的購物目錄》、由多位港星蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英、陳家樂主演的《女法醫JD》等等。

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myTV SUPER六周年全新優惠 請你睇一個月myTV Gold

為慶祝6周年大日子，myTV SUPER推出限時優惠「請你睇一個月 myTV Gold」，客戶(現有myTV Gold及商業客戶除外)可於4月17至30日內訂購，名額60,000個，額滿即止，受條款及細則約束。

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用戶體驗都好重要

當然，一個好的平台，內容夠好優惠夠多已經很吸引，但用戶體驗也是一個不能忽略的因素。myTV SUPER將在今年陸續推出六大功能，包括已推出的全新介面及AI智能節目推介，以AI智能根據個人喜好推介節目給觀眾，配合全新介面，讓觀眾輕易挑選心水節目；快將推出的智能電視App (smart TV app)，讓觀眾可透過智能電視欣賞精彩節目；更會增設虛擬智能人(S6-BO)客服，於不同平台為觀眾服務；而AI 智能影片修復技術，可進一步優化視頻質素；而即將加入的互動視頻，觀眾更可選擇不同情節和結局，帶來全新觀看體驗。