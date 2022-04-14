張致恒成「食粉絲」最大嫌疑人　不滿捲入事件：犯過錯就要搞我？

ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》每集都會邀請嘉賓探討情愛問題，分享對愛情的見解，而下星期二（19日）晚播出的一集就請到口罩小姐「肥妹」李文潔（Liz）擔任嘉賓，Liz分享了她與奀星A君的愛情經歷，她更大爆A君曾搞大粉絲個肚，囝囝交由女方照顧，而A君每個月就靠父母給的零用錢交兒子的贍養費。網民紛紛猜測A君的真實身份，而與粉絲雯雯結婚的張致恒（Steven）就成為最大嫌疑人。有傳媒就此事向Liz求證A君的身份，但她就否認是Steven，更指不認識對方。



Liz自爆曾與奀星A君拍拖，更指對方曾搞大粉絲個肚，誕下一子。

對於被捲入事件，Steven就十分不滿，他在IG轉載相關報道，並寫道：「人哋都講到明唔識我唔係我點解仲要用我來做封面呢？因為我犯錯過所以就要搞我？」Steven在2019年被爆一腳踏五船，更與粉絲雯雯育有一子，之後兩人註冊結婚。今年1月雯雯單方面宣布離婚，但數日後又極速復合，Steven更戲劇性地公布雯雯第三度懷孕，即將誕下虎B。日前Steven在IG Post出為大仔天寶在家中慶祝生日的照片，並寫道：「寶寶3歲生日啦，話咁快就3歲啦，希望三兄弟可以和睦相處，健健康康咁樣我就心滿意足！我愛你啊張天寶！兩兄弟討論點樣去整爛咗蛋糕！」意外公開第三胎又是仔！