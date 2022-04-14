《真係唔好笑》播映無期 郭子豪：一個節目出街要考慮好多因素

「食腦三子」有何廣沛、郭子豪和奶仔。（梁碧玲攝）

TVB劇集《食腦喪B》即將在4月18日晚上8時30分首播，劇中一眾主角出席今天（14日）的宣傳活動，包括何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔）、江嘉敏等。

而何廣沛、郭子豪和奶仔因劇集被稱為「食腦三子」，劇集早在TVB收費台播出，現在終於在TVB免費頻道播出，他們覺得是守得雲開見月明，接受《香港01》訪問時說：「真係好期待，我哋上好多節目同頻道，大家叫我哋『食腦三子』，大家都唔知，其實都係由呢套劇開始。」

2020年拍攝終於可以播出街，子豪憶起當時正在經歷第一波疫情，相當難忘。（ 梁碧玲攝）

「食腦三子」三人感情十分好，去年更成立YouTube頻道，齊齊做KOL，他們已投資了7位數。成立一年，這YouTube Channel口碑不錯，TVB也留意他們的發展，近來傳出被公司稱為「TVB試當真」，何廣沛回應：「其實我哋從來冇聽過呢個稱號，呢個稱號未免太大，所以我哋唔敢當，根本唔同級數。」子豪認為這也是因為劇集播出才有一系列傳聞產生，他說：「調返轉睇係好事，其實我哋Channel第一日到依家都係想幫套劇做宣傳，呢個係我哋初心，唔係話想學咩Channel。」

奶仔認為要幽默應對這些傳聞。（梁碧玲攝）

TVB亦力捧三子，投資過千萬給他們拍綜藝節目，據知節目名稱叫《真係唔好笑》，每一集製作都花過百萬，三子笑言：「其實我哋做藝人製作費係幾多真係唔知，呢個係公司節目，我哋係幕前身份，所以對製作真係唔關我哋事。」

但傳出曾志偉看完後覺得真的不好笑，令節目播出無期，子豪說：「認真，一個節目出街要考慮好多因素，包括疫情都關事，因為當時有講過政府有唔同措施，我哋作為公眾頻道要不停發放正面能量畀觀眾，所以我哋都會諗排咩節目上去播，當時有咁嘅情況出現。」

奶仔指今朝見到曾生，還和他打招呼，坦言應該節目是Ok的。（梁碧玲攝）

另外在拍攝《真係唔好笑》節目期間，何廣沛被指工作態度不好，令麥美恩不滿，他罕有激動回應：「首先要澄清，懶懶閒真係冇可能，我唔介意問身邊人我工作態度係點，如果因為呢篇報道，大家誤解我工作態度唔認真，懶懶閒，可能會影響我日後工作，監製用我嘅可能性，呢方面真係要澄清。我有少少唔開心，傳不和唔緊要，仲有啲Freind啲唔Friend啲，但如果話我唔認真係冇可能。」