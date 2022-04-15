陳曉華傳同方力申拍拖即落閘冇可能：呢兩三年我都唔想拍拖

TVB劇集《食腦喪B》即將在4月18日晚上8時30分首播，劇中一眾主演的主角亦有出席今天（14日）的宣傳活動，陳曉華（Hera）是劇中主演之一，在接受《香港01》訪問時，坦言是有點擔心：「我自己好緊張，呢套劇係我拍嘅第二套劇，呢套大家可能會覺得我演得唔係咁好。同埋我睇預告，點解把聲有少少走音嘅。」

2018年港姐冠軍Hera。(陳曉華ig)

Hera認為若播出後，遭網友批評演技差的話也沒辦法：「依家都拍緊其他劇，希望到時播出，有對比同進步啦，我會覺得依家有信心啲，可能拍《食腦喪B》緊張啲，但其實我都好期待呢套劇，睇返啱開始拍劇嘅自己。」

Hera要專心工作。（梁露玲攝）

最近有報道指現年42歲的方力申 （Alex）與細15年的Hera發展地下情，Hera聽到後覺得莫名其妙，更立即落閘，「唉，我要否認呀！都唔知點解有呢個傳聞，但係因為以前都有幾單緋聞，依家出咗一個唔係真嘅緋聞，冇咗以前咁緊張。真係否認，呢兩三年我都唔想拍拖，我用好多時間去拍劇，（佢有冇追你？）冇呀，我都覺得奇怪，就算依家畀我拍拖我都唔會控制得好，我想拍劇，要用好多時間。」

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