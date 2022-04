30歲的前港姐季軍何艷娟自從與與相差40多年的澳博高層、身家三十億的吳志誠閃婚閃離,有指何艷娟收3億贍養費,變身失婚闊太,更一度傳出她火速再戀上百億富商,愈愛愈富貴。

港姐何艷娟與澳門富豪吳志誠閃婚後極速宣布離婚,一度成為城中話題。(資料圖片)

回歸單身生活,何艷娟亦不愁寂寞,她多次被影到跟母親常出入名店購物,亦經常在社交平台曬富貴生活,名牌手袋多如繁星,又曾被拍得在古董街尋寶,花5位數買畫投資。最近,她又曬出自己到米芝蓮三星的日本餐廳歎價值2000元的Omakase,更講道:「實在太耐冇出街食飯了,紀錄一下,疫情下6pm前的omakase dinner session at one of my favourite restaurants」,她的手上更戴上戴上價值HK$82,000的Van Cleef & Arpels手鏈,生活奢華!

回復單身的她不愁寂寞,常周旋於緋聞男友,曾被傳媒指跟教育家陳樹渠長子陳燿璋在中環派對激吻。(IG/@katherine_hoyk)

戴上價值HK$82,000的Van Cleef & Arpels手鏈,再用2000蚊食個Lunch好平常!(IG/@katherine_hoyk)

Sweet Alhambra手鏈,6枚墜飾,HK$82,000 不含稅。(網上照片)

