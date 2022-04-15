余香凝分享產後修身秘訣　公開產前超真實暴脹身形：最肥最醜一面

余香凝（Jennifer）在去年5月底誕下囡囡Clare，有女萬事足的她不時在社交平台分享寶貝女的得意相，幸福滿瀉。產後近一年，Jennifer日前拍片分享產後修身秘訣，更公開產前最真實的一面：「我決定將自己最肥最醜嘅一面公開畀大家睇，希望鼓勵所有媽媽，無論係懷孕緊嘅妳定係啱啱生完BB嘅妳，唔使太過擔心，只要有恆心有決心一定會瘦得番！加油呀媽媽們！」



余香凝（Jennifer）拍片分享產後修身秘訣。（YouTube影片截圖）

更公開產前最真實的一面！（YouTube影片截圖）

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Jennifer透露因在懷孕四個月做產檢時，醫生指BB偏細，所以她就不停進食，結果她在懷孕期間足足重了45磅。Jennifer坦言曾因身形暴脹而不開心，甚至爆喊，而在產後她就下定決心在半年之內回復產前身形，她在坐月期間飲食清淡，由第二個月起Jennifer開始跟着林芊妤（Coffee）的教學短片做運動，同時亦有開始紥肚，雖然過程好辛苦，但效果顯著：「好痹好痹，好『冤』呀，啲骨係『冤』到你完全行唔到路。但紥咗五日，我就可以夾硬拉得返埋（褲鏈），已經好開心喇。」

最緊要有恆心！（YouTube影片截圖）

Jennifer在懷孕期間足足重了45磅。（YouTube影片截圖）

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到了產後三個月，Jennifer嘗試焗身排汗、去水腫，亦有通淋巴，搞到手臂瘀晒，她還開始做Gym，但到了第四個月進入「平台期」，很難瘦下來，所以Jennifer開始做隔空溶脂，食排毒酵素，最後終於在半年後瘦過產前。Jennifer自言雖然曾因擔心走樣而情緒低落，但她亦有寄語各位準媽咪：「懷孕嘅過程最緊要就係開心，我懷孕嘅時候食嘢都會同自己講最緊要開心，因為孕婦最緊要開心，所以唔好諗咁多喇，唔好驚肥，唔好驚乜嘢喇，開心咗先，生完之後其實湊BB辛苦都一定會瘦，再加埋你嘅恆心，希望我嘅分享幫到你哋，生完BB之後可以好快變返靚靚媽咪啦！」

最緊要開心！（YouTube影片截圖）

Jennifer已經回復Fit爆身形：