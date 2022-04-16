水原希子揭日本演藝界性醜聞竟捱轟　直播崩潰爆喊哭訴：非常痛苦

日本知名導演園子溫，於上周被兩名女子指控性侵，並指園子溫提出要兩人出賣色相以換取演出電影的機會，事件轟動全亞洲。除了園子溫，早前又接連爆出導演榊英雄及男星木下鳳華等涉嫌性侵女演員的醜聞，令不少日本女星都站出來掀起#MeToo運動，而現年31歲的水原希子日前就接受《週刊文春》訪問，大爆日本演藝圈性醜聞，直斥圈中一直存在性虐待的問題。

日本混血模特兒水原希子憑着個性樣貌活耀時尚界，更因為率直性格深受粉絲喜愛。（IG@i_am_kiko）

水原希子爆料的報道出街後，她在IG開live再次談及有關事件，期間更情緒崩潰爆喊至雙眼通紅，不停用手拭淚，又欲言又止，並重複說：「非常痛苦」。她解釋自己受訪，全因一直以來心中都有着疙瘩，現在說出來應是最佳時機，認為很有意義。然而水原希子今次為#MeToo運動勇敢發聲，竟惹來不少網民批評，有網民指她只是想乘機抽水，亦有網民指她不應該公開指責梅川治男等。對此水原希子開Live時，也忍不住面對鏡頭委屈爆喊，直言面對網民的批評，令她覺得好難過。

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另外，資深女星鈴木砂羽日前亦在社交平台發長文，表示因為看到近日一連串報道，覺得不能再沉默下去。她呼籲：「絕對不要相信『給你演出機會』為條件的邀約！演藝圈有女生陪睡是事實。」坦言自己入行26年來也知道的確有人為了演藝生涯陪睡，但她希望做出這樣的決定前都可以好好想想這樣是否真的值得。她又指出如此腐敗的業界必須靠著所有人互相尊重和尊敬，她也從自己開始，希望有一天影壇能夠改變。