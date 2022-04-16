360秒人生課堂｜Celia K.郭玥彤無悔做𡃁模　女兒讚賞成最大成就

36歲的Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒），未到20歲入行做𡃁模，曾主演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》，2016年嫁富商先後誕下3名女兒。近日她接受好友Bob林盛斌邀請，在《360秒人生課堂》分享入行追夢的經歷，提到𡃁模身份加上拍攝過三級片壓力大至當場落淚。

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郭玥彤𡃁模時代叫郭穎兒，她自嘲當時只是別人眼中的「死𡃁模」。(影片截圖）

Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒）同當年好多𡃁模一樣，推出過寫真集。（網上圖片）

郭玥彤𡃁模時代叫郭穎兒，她自嘲當時只是別人眼中的「死𡃁模」：「08年至12年左右，只要5呎差幾吋，有少少青春幾分姿色，肯長期打開心口，最緊要出返本寫真集，外間就會統稱為𡃁模，但唔代表就係女神，而係前面加多一個字：死𡃁模。」初登大銀幕已是三級片：「無錯我係唔需要露點，但7成時間都喺床上演戲，第一日到片場就同三唔識七麻甩佬喺床上碌咗十一個鐘，不禁去洗手間喊，要喺咁多人面前赤裸演出真係有啲難堪。」連續3套電影都較多肢體動作的戲份，故她笑言：「我嘅肢體動作係獲得肯定嘅。」

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為追夢而努力，但卻因𡃁模身份被當時男友媽媽睇低：「佢問我會唔會考慮唔好做唔三唔四嘅𡃁模，搵返份正正經經嘅工，原來我嘅努力有人覺我唔三唔四，嗰一刻覺得好可悲。」到婚後生下3個女兒，曾在媽媽群組被認出：「問我點解突然從良。」直到有次女兒看到她在《喜愛夜蒲3》的演出：「佢叫我唔好關電視，同我講媽咪你做得好好呀，估唔到等咗8年，第一句讚賞是來自女兒，咁多年我就算喺演藝圈無任何成就，原來依家我有個家庭有三個小朋友，已經係我最大成就。」Celia更邊講邊喊：「啲人問我有冇後悔做𡃁模，我從冇後悔，呢8年嘅磿練，令我變得堅強和有毅力，成就今日我做一個好媽媽。」

郭玥彤CELIA K提到囡囡一句讚賞令她非常感動。(影片截圖）

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