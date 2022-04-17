男親女愛｜編審鮑偉聰親證黃子華有改劇本：呢種係神級表現

由黄子華與鄭裕玲主演，無綫於2000年首播的劇集《男親女愛》深受觀眾喜愛，是無綫經典劇集之一。日前該劇的編審鮑偉聰於他的網上節目《聰心直說》談及該劇，坦言當年是因為為洩憤而寫的劇本，藉此諷刺無綫製作部女權至上。

鮑偉聰主持網上節目《聰心直說》。（《聰心直說》截圖）

對於黃子華曾被指經常改動劇本，不尊重編劇，鮑偉聰就特地為此澄清，並為對方平反說：「事實上佢係有改劇本，但佢唔係唔尊重編劇，劇本唔係一個人能夠去操縱，每個情景、每場戲、每句對白都同其他角色互動緊，黃子華勁嘅地方，係佢不改動我嘅創作原意之下，而佢作出In put係令到件事或者嗰一集更加精彩，呢種係神級表現，其實唔係有咁多演員有咁嘅能力，坦白講，100個都冇1個，大部份99個係破壞緊個劇本，因為佢哋唔明白個創作原意，黃子華就明白創作原意，甚至佢知道嗰場戲嘅重點對白嘅意思，佢改咗嘅對白係畫龍點睛，其實我係衷心多謝佢，先令到《男親女愛》變成經典。」

《男親女愛》主題曲《藍天》。「藍藍天空高掛我的夢」下一句不用教你也懂唱下去，黃子華飾的余樂天，及鄭裕玲所飾的Miss Mo簡直是歡喜冤家的代表。(影片截圖)

鮑偉聰又解構黃子華在劇中的角色，表示該角色其實就是當時無綫製作部所有男同事的縮影。他說：「『Miss Mo』係都市女性、女強人，要配一個帶點粗鄙、下流、有高工作能力嘅小人物先至有衝擊，我係將男同事嘅素質放入去，大家可以想像喺1999年創作《男親女愛》嘅時候，我只係將TVB製作部濃縮咗落去呢套劇入面，呢套戲係自嘲，或者嘲笑人哋嘅行為，所以點解一出嚟就有人有共鳴，我相信香港工作環境，女人真係幾惡、幾巴閉。」