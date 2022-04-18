楊千嬅上央視節目變身文學中年　自爆演藝生活受白居易影響

樂壇天后楊千嬅近年長駐內地發展，不時上綜藝節目大展歌喉，甚受內地觀眾歡迎，被讚是行走中的CD，而且千嬅形象百變，上節目除了是歌手身分外，一時是偉大母親，一時是文學中年，好像近日她在央視節目《經典詠流傳》中，唱了一首白居易的《大林寺桃花》，跟著自爆中學有唸中國文學，現時的演藝生活和工作路上也因為白居易的正面態度而找到支撐點，主持人只得連連點頭，大聲認同。

楊千嬅自爆中學時曾修讀中國文學。（影片截圖）

央視節目《經典詠流傳》，邀請到一班樂壇實力派歌手，演出古代詩人詞人的作品，近日楊千嬅就上了節目，演唱一首唐代詩人白居易的《大林寺桃花》，千嬅穿著墨緣色長裙，唱到七情上面，歌聲深深感動網民，主持人仲大讚千嬅歌聲千變萬化。其實千嬅不止歌聲，連形象也是百變，視乎綜藝節目需要，而上文學氣息濃厚的節目，千嬅即時變成文學中年，仲自爆中學時有唸中國文學。

楊千嬅表示演藝生活受到白居易影響。（影片截圖）

+ 5

千嬅表示：「當時的文學家，他們自己背後也有故事，可能他當時的那個背景當中，也是有一些自己低落的時候，但是他會用他們那種對生活的感受做一個作品，其實到現在我們的生活當中，雖然就是出生的背景不一樣，但是共情點還是很多，那是古今共情的一個非常好的一個連接吧。」千嬅續道：「白居易的這首詩，我讀中學的時候，我不曉得為什麼當時自己有那個勇氣，去修讀中國文學，因為你要有非常驚人的記憶力才可以，但是你懂它們的意思的時候，你就明白白居易其實是一個非常感性的人，可能現在我過了不同的人生階段，你再翻看他的作品，你會更明白當時他的心情，《大林寺桃花》其實就是講關於他失落的時候，他的一種正面的心態，所以在作品當中我會引發到，我自己在演藝生活上面，或者是工作路上的一些支撐點。」之後千嬅還說曾想找出桃花源位置，原來已經改建成水庫，桃花源長眠於水底。