樂易玲憑報道先得知監製張志明辭職因某高層影響：嗰陣冇講過呢啲

由TVB製作的選美節目《香港小姐競選》新一屆即將舉行，今天（17日）於TVB舉辦全球招募活動，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理樂易玲（樂小姐）亦現身主持，加上今年是《香港小姐競選》舉辦50週年，TVB更是開台55週年，樂小姐坦言需要一些大搞作：「咁多個5一齊，大家度緊嚟近香港小姐點選，大家一路開緊會，我諗壓力即係有進步，希望好過上年。」

原來香港小姐已經舉辦到50屆。（梁碧玲攝）

早前傳出王祖藍辭去TVB首席創意官一職，其後TVB也發表聲明澄清祖藍並沒有辭職，樂小姐笑言這已經傳了很久：「有好多不同傳聞傳過，可能祖藍好大段時間唔係香港，咁佢其實依家幫緊TVB做《聲生不息》，其實成日都好多消息周圍傳，今日傳呢個，聽日傳第二個，我都答過好多次。」

樂小姐話傳聞不能盡信。（梁碧玲攝）

前TVB監製張志明嘆空降高層影響創作 心淡走人無關山頭文化

前TVB監製張志明（B哥）早前出席香港開電視節目《疫境中的餐桌》接受《香港01》訪問時爆出離開TVB原因，樂小姐都有留意B哥這篇報道，更坦言希望B哥轉個圈便會回來TVB幫手。但B哥說出辭職原因是一名高層由幕前轉做幕後，不時都會加意見，需要配合，樂小姐說：「B哥喺TVB個陣，我哋真係合作得好好，希望B哥係去轉個圈。我都係睇今日報道先知道有咁嘅感覺，佢走個陣真係冇同我哋講過呢啲，但我哋合作好多年，真係合作得好好。」

傳與公司高層不和 王祖藍發文感嘆︰人言可畏是許多人承認的事實