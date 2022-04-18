食腦喪 B｜何廣沛食腦有特異功能　食錯豬腦要扮豬叫兼中環四圍爬

新劇《食腦喪 B》雖然「食腦」題材聽落恐怖，但《食腦喪 B》卻是搞笑+溫情為主，皆因喪 B 除了主攻屍體腦袋「醫肚」免殺生外，均會為「捐腦死者」完成遺願！另喪 B 每次食完腦後，都必定坐擁死者生前記憶及特殊技能，並會先後化身彈琴達人、大隻佬以及炒股王等，堪稱「百變萬能喪屍」，對於何廣沛來說亦可算是過足戲癮。另一得意位是喪 B 的家姐余晨曦叫大 A 姐（朱智賢飾）、細妹余晚霞則叫 C 妹（林凱恩飾），三人加起來是「ABC」，如此組合未知是否有特別含義；三人由「阿 Paul」馬辛勤（雪妮飾）一手湊大，婆孫之間的互動既搞笑又溫馨，加上是次是雪妮息影前最後一部作品，絕對值得期待。

都係因為誤食生豬腦惹的禍。

今晚（18 日）播出的第一集，何廣沛已經有爆笑演出，劇情講述喪 B 因錯吃生豬腦後，見工期間突然扮豬叫，更在大街大巷爬來爬去。談到相關場口，何廣沛受訪時坦言印象深刻：「除咗扮豬叫，仲要喺中環趴喺條街度爬，嗰時仲要係朝早返工嘅繁忙時間，好多奇異眼光望住我，嗰個感覺唔似拍緊劇，我真係以為自己係一隻豬！雖然拍嗰時都算辛苦，但好彩出嚟效果幾好笑，都係值得嘅。」提到與郭子豪及奶仔因《食腦喪 B》結緣成為好友，何廣沛大爆兩位好友私底下十分貪玩，曾試過趁其生日玩大整蠱，夾手夾腳叫江嘉敏幫忙「勾引」自己，說到此處奶仔竟抵死搶答謂：「佢發現有鏡頭先清醒咋，如果唔係我哋都好難落台。」