黎姿自爆一家五口身在上海　遇封控隔離逾30日：很難想像

早前傳出淡出娛樂圈多年的黎姿，將參加《乘風破浪的姐姐》第3季，而她的確身處上海，令人相當期待。黎姿上載新片到社交網，自爆已在上海隔離超過30日，而且並非獨自一人，而是一家五口同身在上海接受封控。

黎姿上載新片到社交網，自爆已在上海隔離超過30日。（影片截圖）

黎姿4月17日更新社交網，感謝大家關心：「不斷收到大家的慰問電話，所以首先跟擔心我們一家人的朋友們說聲感謝。我們一切okay ，有足夠食物和物資，你們的關心全部收到了。三十多天的隔離生活，原本對我來說是一件很難想像的事。但當經歷過，就會發現其實也有些意想不到的得著。」

黎姿在上海隔離超過30日，而且不是孤身一人，一家五口在一起。（影片截圖）

原來黎姿並非隻身一人，而是一家五口同在上海：「這段期間，最珍貴是多了一家人相處的時間。一家五口也沒試過30多天24小時都待在一起。趁這機會我們從早到晚一起玩、聊天、做飯、做家務，挺開心的。對小朋友來說，要一直留在室內不能出去活動是很難受的，好感恩3小豬都很乖很懂事，我能做的就是讓女兒用正面的態度來面對並且互幫互助，也訓練她們學會獨立。」影片中，可見孩子們幫忙洗碗做家事，還有黎姿看書、下廚等畫面，還問：「有我的畫面和照片是3小豬幫忙掌鏡拍攝的，效果我很滿意啊。大家覺得拍得好不好呢？」

黎姿三個女兒幫忙做家務。（影片截圖）