熊黛林孖女4歲生日曬溫馨全家福　親授擺Pose絕招教女兒做淑女

熊黛林（Lynn）與丈夫郭可頌的一對孖女Kaylor與Lyvia今天（19/4）踏入4歲生日，一如以往，Lynn一早為孖女安排到影樓拍照，順道拍攝全家福，非常溫馨幸福。

熊黛林、郭可頌與一對孖女Kaylor與Lyvia最近拍攝全家福。

今年拍攝生日照的主題其中有孖女喜愛的運動造型，大女Kaylor穿上超可愛芭蕾舞裙，妹妹Lyvia則穿上一身跆拳道服。整個拍攝由籌備、佈置、為囡囡扮靚靚，都是由Lynn一手包辦，拍攝時這位名模媽媽更親自教授囡囡擺甫士，同時教她們儀態，拍出來的效果大家也非常滿意！Lynn說：「每一年幫佢哋影一輯相，順便影埋全家福，會一直延續落去，因為每一年都想記錄低呢啲咁美好嘅回憶，佢哋又大一歲，作為成長嘅記錄，一家人睇番都知道呢個家係幾咁溫馨同幸福，佢哋係好幸福嘅小朋友，希望佢哋永遠都咁開心、健康成長。」

Kaylor與Lyvia都非常可愛。

開心的背後，前期工作至全日陪伴囡囡拍照，Lynn體力耗盡，更笑言比自己拍照還辛苦得多！不過當看到相片的製成品，Lynn也都將一切辛苦拋諸腦後，她笑說：「影一次真係辛苦過自己影相呀！我影相唔使前期工作，只係參與，化妝、Set頭、服裝，影完就走，但係要幫佢哋諗着咩衫？點樣影？要溝通，完咗之後要揀相，中間仲要教佢哋擺甫士，真係好多嘢、好辛苦，我寧願自己影相多啲，哈哈。其實每一次嘅造型都係當時佢哋最鍾意嘅，就好似今年我會買彩虹裙，因為佢哋好鍾意畫畫，Rainbow代表佢哋係好開心嘅小朋友；佢哋性格係一動一靜，家姐斯文啲，鍾意好靚嘅嘢，扮公主、跳舞，妹妹坐唔定，鍾意創作，郁嚟郁去，鍾意跆拳道，都係佢哋自己揀嘅，我都想將佢哋拍落嚟，大個咗睇番等佢哋知道細細個已經知道自己鍾意啲乜嘢，自己揀想學嘅嘢，佢哋都會好開心。」

熊黛林指Kaylor比較斯文，喜歡扮公主、跳舞。

一對孖女不經不覺已經4歲了，Lynn感慨說：「佢哋真係大得好快！尤其係我出咗去做嘢嗰3個月，返嚟之後見佢哋高咗咁多，識講嘅嘢又多咗咁多，突然之間覺得自己好似錯過咗啲嘢。加上疫情始終一定會有影響心情，因為我哋係一個大家庭，好多人，呢個時候唔可以咁多人一齊慶祝，始終有少少遺憾，但係自己屋企人食餐飯、唱生日歌切蛋糕，一家人一齊就好開心。記得舊年佢哋生日，我返咗內地工作，唔可以陪喺佢哋身邊，我都有少少唔開心，但係今年喺佢哋身邊，我同囡囡都好開心，佢哋成日都話『媽咪好開心妳唔使做嘢，我唔鍾意妳出去做嘢咁耐』，我都知道佢哋好需要我、好想我陪喺佢哋身邊。希望佢哋可以健健康康、快高長大，每日都咁開心。」