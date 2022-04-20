《金宵大廈2》劇情引爭議　林子博爆兒子於英國返學曾被老師警告

《金宵大廈2》早前播出的單元《姐姐》，演員黃婉華塗黑皮膚扮外傭的舉動惹來極大迴響，事件更擴展到國際層面，引起無數的爭議，亦有不少藝人在個人社交網站討論區這件事情。而移民了去英國一段日子的藝人林子博今天（20日）在Facebook中打了一段千字文，文中開頭雖然並沒有說是《金宵大廈2》，但他暗示最近一套劇集角色引起好多爭議，因此想分享兒子林卓楠在英國讀書發生的一件事情。

《金宵大廈2》早前播出的單元《姐姐》，黃婉華為演呢個角色塗黑皮膚。（IG：lamkingching）

子博寫道：「英國係一個多人種嘅社會，所以喺一間學校入面，你係會見到有好多唔同種族嘅學生。一日，卓楠喺小息時見到一位別班嘅非裔女同學，突然喺自己面前扮猴子，跟住我個仔就講咗一句『你做乜扮猴子？』就係咁，我個仔被老師警告，佢牽涉種族歧視！」

一家三口喺英國！（Facebook照片）

其後子博和子討論這件事情，明白兒子沒有歧視同學的心，但認為兒子已經升讀中學，開始長大，說話前要顧及別人感受。卓楠表示不是因為他的膚色先這樣說，是這位同學的舉動令他有所誤會才說出這句說話，子博坦言：「即係如果有一日，你見到一位同學啲牙齒好白，你真心欣賞地問：點解你啲牙可以咁白嘅？你估你對住乜嘢種族嘅同學，講呢句本來『讚美嘅說話』，最終會變成有可能牽涉種族歧視呢？」

今天（20日）Facebook打千字文。（Facebook照片）

「不論什麼地方、什麼種族、什麼階層、什麼性別，即使講者無心、聽者有意都好～其實人與人之間係好需要多啲用同理心，去顧及別人嘅感受！人類每日都要不斷學習、不斷進步～包括～『同理心』。」

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