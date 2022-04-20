62歲廖駿雄胃癌第四期割胃保命暴瘦50磅　曾演《天師執位》大粒癦

現年62歲的廖駿雄於80年代無綫經典劇《天師執位》中飾演「大粒癦」一角而為人熟悉，劇中他與男女主角苗僑偉，與及已故翁美玲有不少對手戲。他多年前離開TVB廿多年後便轉營從商，曾開夜冷舖以及在內地開貿易公司，由賺過錢到生意失敗欠下百萬元債項，人生經歷過高低起跌。前年他選擇半退休，當起了環保木匠，間中玩票性質拍戲，他近年就演出過網劇《反黑》。他的兒子廖家爵也是一名演員。

現年62歲的廖駿雄。(網上圖片)

廖駿雄近年常與發哥周潤發等圈中好友一起行山跑山，擁有一副健碩身型的他，原來去年4月確診患上胃癌。他在跑山隊友智叔 (廖啟智) 胃癌病逝後翌月，就發自己也得了同一個病。他向傳媒透露發現患胃癌是因為感到胃部不適，覺得胃部「頂住頂住」似消化不良，情況持續了近廿日，結果去看醫生檢查時就發現是患有胃癌，且已是第四期。廖駿雄接受醫生意見，即刻做割胃手術，之後服用標靶藥及進行化療，在一年裏經歷過三次死亡邊緣。患癌期間他曾一度瘦了一圈，由病前的210磅，暴跌至160磅，形容自己瘦到彷如集中營的人一樣。失去昔日的壯健身體，手腳肌肉都無晒，那段時間他連朋友都不想見。化療到今年8月才完成，幸好醫生指他身體狀況進展良好，癌指數回復正常。