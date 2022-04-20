燦神廖偉雄被腎石問題困擾多年　醫生當盲腸炎仲想收貴幾倍手術費

現年64歲的「燦神」廖偉雄淡出幕前多年，專心發展有機農業，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。近年廖偉雄不時在個人YouTube Channel上載短片大講健康和養生方法。不過早前他接受傳媒訪問時，就直認兩度確診新冠肺炎。他現時依然在YouTube勤力分享新片，他其中一條影片就以「腎結石專業戶」為題，大講自己做過4次手術，更試過做錯手術。



廖偉雄專注發展有機農業，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。（Facebook@燦神龍場）

「燦神」廖偉雄曾被醫生將腎石誤診為盲腸炎，最後更做錯手術。（廖偉雄YouTube影片截圖）

廖偉雄自己開刀和微創手術都試過，更試過做錯手術。要講起第一次發作是20多年前，當時是年廿九，他的下腹開始痛，是由裏面痛到外面，似是被針刺的痛，又出冷汗又發燒，醫生診斷他為盲腸炎，叫他快點做手術，年三十晚到年初四做手術的費用是平時的四倍，初五是三倍，初六是兩倍，初七後回復正常，廖偉雄想撐到初七，醫生表明若不做手術風險會很大。3年後，他又再感到疼痛，於是再找另一個醫生看，指自己已做了盲腸手術，醫生直說︰「關盲腸咩事？你都唔係盲腸，你係因為腎石走落輸尿管度，塞住輸尿管你咪痛。」廖偉雄大呼︰「吓！咁我之前做個手術咪即係多餘！」

廖偉雄早在1990年代後期淡出演藝界。（視覺中國）

做完手術之後，廖偉雄想去廁所，卻發現自己的下體出事，原來是被插住一條如金魚缸放水的管一樣粗的管，嚇得他好心急，護士叫他頂住不要動，他大呼︰「頂住好辛苦啊！一路好多血流出嚟。」原來因為醫生將他的腎石打碎了，要等腎石從管內排出來，之後又會排血，廖偉雄直言︰「好辛苦啊！真係攞命！」

腎石問題令廖偉雄苦不堪言。（廖偉雄YouTube影片截圖）

20年後，廖偉雄正在排演舞台劇，又出現疼痛的情況，腎石又再塞住輸尿管，做完檢查，發現兩邊腎都有石，醫生建議他兩個分兩次做，等於他又要捱兩回，不過那次是做微創手術，今次的確沒那麼痛苦，到輸尿管不痛時，又到腎臟痛。醫生叫他不可以飲普洱茶，會引致腎痛。之後，他又再次兩邊腎都有石，又再做手術，前後的確做了4次手術。最後，他勸戒大家要注意3樣重點，第一，有病要看多幾個醫生，千萬不要做錯手術，第二，無論做什麼手術都是希望將腎石排出來，但全部方法都是好辛苦，一定要忍一忍苦，第三，平時要注意飲食健康，將腎發炎的機率降低。

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