社交媒體風雲榜︱盧瀚霆姚焯菲成網民最愛　姜濤獲選十大風雲人物

香港首間利用大數據監察及分析社交媒體的市場行銷公司Cloudbreakr舉辦第一屆《香港社交媒體風雲榜》頒獎禮，Cloudbreakr聯合創辦人及營運總監Rudy接受《香港01》訪問時透露原定於今年二月在海港城舉行實體頒獎禮，但受疫情影響無奈取消，最終改為網上公布各獎項得獎者。



Anson Lo盧瀚霆是《2021年度社交媒體網民最愛》得獎者之一。（IG圖片）

Rudy指Cloudbreakr首屆頒獎禮共設三個獎項，分別為《2021年度社交媒體風雲人物》、《2021年度網民最愛》以及《2021年度社交媒體品牌最愛》。綜合Instagram，Facebook及YouTube平台數據，包括粉絲增長率（Follower Growth）、互動率（Engagement Rate）、平均讚好（Avg. Likes）及粉絲真實度 （Follower Authenticity），分析不同內容創作者的專頁，包括網紅、網絡創作人以及明星，選出十大「風雲人物」、「網民最愛」以及一位「品牌最愛」。

Chantel姚焯菲亦是《2021年度社交媒體網民最愛》得獎者之一。（IG圖片）

Rudy解釋「風雲人物」以及「網民最愛」兩個排行榜的數據指標有少許不同，「網民最愛」以帖文平均讚好為指標，在5萬多個專頁中，選出十位擁有最多平均帖文讚好的內容創作者。而「風雲人物」則以粉絲真實度（Follower Authenticity）、互動率（Engagement Rate）、增長率（Follower Growth），平均讚好（Avg. likes）作為指標。至於「品牌最愛」，Cloudbreakr則以AI統計2021年品牌贊助帖文及綜合數據，得出年度品牌最愛人選。

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