蔡嘉欣曬Hermès Birkin　與陳詩欣自封拜金KOL：拜金組合comeback

蔡嘉欣（Kayan）一向鍾情名牌手袋，她亦無懼被批炫富，頻頻高調曬出自己的手袋珍藏。繼早前Kayan找來陳詩欣（Eunice）一起拍片分享自己人生第一隻入手的Hermès手袋及「配貨」之後，日前她們又向大家展示自己的Birkin 25系列！Kayan同Eunice更自封拜金KOL：「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又come back喇！我哋而家已經變成呢個拜金嘅NO.1指標，拜金KOL！」



拜金組合重磅回歸！（YouTube影片截圖）

自封拜金KOL！（YouTube影片截圖）

Kayan在2019年入手第一隻Hermès Birkin 25，她更笑言當初拒絕了超搶手的金棕色銀扣款：「可能因為我嗰陣時年紀尚輕，我先得25歲，我覺得好似有啲稍為老氣囉。」最後她就入手了錫器灰，她亦大讚非常易配搭，而Kayan當年就以七萬五買入，令Eunice大感驚訝：「咁便？你知唔知我呢個貴一萬，我呢個袋八萬五！」Eunice在今年2月入手大象灰Birkin 25，但就等了足足五個月，令她非常心急，不過最後都成功買到心頭好！

Kayan當年以七萬五買入第一隻Hermès Birkin 25，令Eunice大感驚訝。（YouTube影片截圖）

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兩位Hermès忠實Fans都大讚Birkin非常實用，可以擺放很多物品，與Kelly相比之下更喜歡Birkin。鍾情Birkin的Kayan更在去年買了第二隻Birkin手袋，是奶油白色Epsom皮，包身比較堅挺。雖然Kayan同Eunice都已經買到不少女士夢寐以求的Hermès Birkin 25，但Eunice就希望再買多隻淺色的襯衫，而Kayan就直言會再入手：「追求Birkin可以繼續嘅，再畀多幾隻我都會要囉。」Kayan同Eunice最後還透露現時她們的Birkin都已經炒到逾20萬，大讚保值之餘還極力推介女士們入手：「支持你入坑！」

繼續買！（YouTube影片截圖）

炒價驚人。（YouTube影片截圖）

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