Again My Life︱Do姐鄭裕玲激讚節奏快冇悶場：李準基睇得又打得

李準基攜手「初戀新星」金智恩主演的Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》開播以來叫好叫座，不但揮低同期大熱話題劇集，還登上「黃Viu煲劇平台」人氣劇三甲位置，成績斐然！新劇不但帶挈李準基人氣再度急升，就連星級韓迷「Do姐」鄭裕玲也抵擋不了他的魅力，除了自認「基迷」、大讚準基Oppa睇得又打得，還呼籲觀眾必睇劇集精彩打戲，保證絕無冷場！

Viu Original原創韓劇《Again My Life》逢星期五、六晚上10時10分在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

Do姐近年醉心韓劇，不時在電台節目《口水多過浪花》分享煲劇心得、與眾同樂！昨日（19日）她在節目自爆早於《月之戀人—步步驚心：麗》時期成為李準基粉絲，不但激讚男神相貌標緻、「靚到不得了」，又直言「我幾鍾意呢啲樣」！因此Do姐近日尤其關注Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》，更透露自己追足四集，大讚劇集節奏明快：「我鍾意呢套戲係因為佢（節奏）好爽、唔會拖，同埋你會有少少覺得，如果我有一個咁嘅機會返去以前，讀書嗰陣有好多犯錯、或者見到同學行差踏錯，你可以幫佢。」

星級韓迷Do姐（鄭裕玲）在電台節目《口水多過浪花》推介Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》。（Facebook/@口水多過浪花）

提到李準基的「童顏神話」引發網上熱話，主持人迪偉直言劇中回到高中的準基Oppa外貌「Amazing」，Do姐也補充：「佢啱啱過完40歲生日，真係離晒譜！佢皮膚好好、白白淨，但係又打得。」她還點名激讚第一集的西裝打戲拍得唯美，拍檔也笑指劇中西裝在主角加持下已經賣斷市，可見李準基的帶貨能力！至於《Again My Life》的必睇位，三位主持人不約而同認為是動作場面，Do姐亦不禁劇透：「每集都有，李準基每一集一定有一場打戲！」想知道準基Oppa的打戲如何俘獲Do姐芳心，就要到「黃Viu煲劇平台」收看Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》了。

Do姐大讚《Again My Life》第一集的天台打戲令人印象深刻。

Viu Original原創奇幻動作韓劇《Again My Life》講述熱血檢察官金熙宇（李準基飾）調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生機會的他竟回到高中時期，從此踏上第二次的人生旅途逆天改命、並決心懲治絕對惡勢力的故事。