劉沛蘅大讚洪卓立滿分 透露男友已見家長：屋企人覺得佢斯文

劉沛蘅Hillary說阿Ken銀包有她抱着兩隻狗的照片。（陳順禎攝）

劉沛蘅（Hillary）今日（21日）現身銅鑼灣出席NFT活動，與洪卓立（Ken）公開戀情後首次出席公開活動的她瞬間成為傳媒焦點。Hillary接受訪問時大方回應戀情，露出燦爛笑容讚男友滿分，並說欣賞對方的細心：「我講過嘅說話佢記得，好多嘢唔使講都知道我想點，我覺得好窩心，有一個人喺身邊可能唔使講咁多，都已經明白。」

劉沛蘅Hillary早前買了蛋糕為阿Ken的愛犬慶祝生日。（陳順禎攝）

劉沛蘅Hillary最近經常在社交平台放閃，她說不是刻意：「嗰啲地方一齊去，反正大家都知道，合照都唔怕公開。」公開戀情後，他們拍拖時亦沒有太多顧忌，加上戲院、食肆重開，她希望可以與男友睇戲和吃飯。Hillary亦透露阿Ken已見過爸爸媽媽：「屋企人覺得佢斯文、高，好有禮貌，都滿意嘅。」

Hillary透露《膠戰》成員一早知道她拍拖一事，大家幫忙保守秘密。（陳順禎攝）

被問到會否想與阿Ken以情侶檔開工，劉沛蘅表示希望有機會：「除咗拍過佢個MV，都冇合作過其他工作，希望嚟緊有機會。（《膠戰》開第三季邀請佢做嘉賓？）我唔知，唔係我話事，可能要問下（導演）Albert，但Albert可能唔請佢，前題係希望第三季開得成。」將來假如拍攝親密場口，Hillary說會先知會阿Ken：「尊重返佢，但大家做呢行都明。」