金宵大廈2｜丁子朗尋找失蹤吃播女　外國YouTuber影片藏求救訊號

由陳山聰、李施嬅等主演的TVB劇集《金宵大廈2》今晚(22日)進入單元八《吃播》,故事講述點餐平台外送員阿甘(丁子朗飾)在睇網紅「吃播」期間發現不妥,於是召集同伴試圖找出真相,以證實吃播女是遭威逼,並非自願直播,而中年男子湯貴祥(白彪飾)就信誓旦旦指吃播女是其失蹤女兒。



《金宵大廈2》單元八《吃播》。(劇照)

由日韓地區最先興起的「吃播」(Mukbang)席捲全球,美食YouTuber在鏡頭前不停進食,一直都有其市場,但近年就有一位外國YouTuber Kate Yup的影片掀起網民熱烈討論,因為她疑似利用摩斯密碼和字幕發出「SOS」的求救訊號,再加上她在吃播時不斷露出痛苦的神情,令不少人擔心她是否身處危險之中。Kate Yup由2018年起經營YouTube Channel,不過與一般吃播不同,Kate Yup從不曾露面,更戴上頭套遮蓋臉部上半部分,只露出嘴巴以及下巴部分,而且甚少開聲,只靠着字幕表達,非常神秘。

Kate Yup由2018年起經營YouTube Channel。(YouTube截圖)

Kate Yup的手臂、嘴角都出現瘀青。(YouTube影片截圖)

Kate Yup在片中豪邁地大啖海鮮,讓人看了相當過癮,迅速累積大批粉絲。不過就在2019年6月她所上載的一條影片中,可以清楚見到她的手臂、嘴角都出現瘀青,而且在她進食期間,桌子和碗都會無故震動,網民懷疑現場除了Kate Yup本人外,還有其他人在場,催促她加快進食進度,更有網民指在影片的背景聲聽到有人說「I’ll kill you. (我會殺了你)」,懷疑 她其實被挾持。此外,在影片中段,Kate Yup又做了一個特別的手勢,並用手指以獨特的頻率敲打碗邊,網民解讀出她的意思是「I need help. (我需要幫助)」,到了影片尾段,字幕出現了一句「The meat is So delicioOouS, soft and tender. (肉很美味也很嫩)」,細心看大楷英文字母組合而成就是「SOS」。

暗藏求救訊號。(YouTube影片截圖)

網民翻查Kate Yup過往的影片找出了不少蛛絲馬跡,在影片中聽到有人說「Hurry Up!」和「Just Eat.」等。雖然Kate Yup事後發文澄清自己不懂摩斯電碼,並指傷痕只是曬傷,但文中卻以「She」來自稱,其後更將這段澄清發文刪除,非常詭異。相隔兩個月,Kate Yup上載了一段以「I AM ALIVE」為題的影片,表示自己一切安好,但就有網民拆解I和A分別在英文字母中排行第9和第1,以單字I、A、A來看就代表着「911」,即是美國的緊急求助電話。另外,若然將片中字幕第一個字的字母連起來就是「HELP」,讓網民確信Kate Yup是在發出求救訊息。

Kate Yup報平安。(YouTube截圖)

有網民發現Kate Yup的嘴巴及下巴部分與美國加利福尼亞州的一名失蹤少女Karlie Guse非常相似,Karlie的家人在2018年10月12日通報失蹤,並發出1萬美金的懸賞金,引起外界高度關注。雖然不少人都懷疑Kate Yup正是Karlie,但Kate Yup首次在YouTube上載影片是在2018年4月,當時Karlie還沒有失蹤,而Karlie的家人亦曾發出公告指當局已經確認Kate Yup並不是Karlie。雖然事件真相如何仍難以確定,但Kate Yup最後一次更新是2019年10月,相距至今已經兩年半,不少網民都留言表示十分擔心她,希望她一切安好。

不少人都懷疑Kate Yup正是失蹤少女Karlie Guse。(影片截圖)