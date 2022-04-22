金宵大廈2｜丁子朗尋找失蹤吃播女　外國YouTuber影片藏求救訊號

由陳山聰、李施嬅等主演的TVB劇集《金宵大廈2》今晚（22日）進入單元八《吃播》，故事講述點餐平台外送員阿甘（丁子朗飾）在睇網紅「吃播」期間發現不妥，於是召集同伴試圖找出真相，以證實吃播女是遭威逼，並非自願直播，而中年男子湯貴祥（白彪飾）就信誓旦旦指吃播女是其失蹤女兒。



《金宵大廈2》單元八《吃播》。（劇照）

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由日韓地區最先興起的「吃播」（Mukbang）席捲全球，美食YouTuber在鏡頭前不停進食，一直都有其市場，但近年就有一位外國YouTuber Kate Yup的影片掀起網民熱烈討論，因為她疑似利用摩斯密碼和字幕發出「SOS」的求救訊號，再加上她在吃播時不斷露出痛苦的神情，令不少人擔心她是否身處危險之中。Kate Yup由2018年起經營YouTube Channel，不過與一般吃播不同，Kate Yup從不曾露面，更戴上頭套遮蓋臉部上半部分，只露出嘴巴以及下巴部分，而且甚少開聲，只靠着字幕表達，非常神秘。

Kate Yup由2018年起經營YouTube Channel。（YouTube截圖）

Kate Yup的手臂、嘴角都出現瘀青。（YouTube影片截圖）

Kate Yup在片中豪邁地大啖海鮮，讓人看了相當過癮，迅速累積大批粉絲。不過就在2019年6月她所上載的一條影片中，可以清楚見到她的手臂、嘴角都出現瘀青，而且在她進食期間，桌子和碗都會無故震動，網民懷疑現場除了Kate Yup本人外，還有其他人在場，催促她加快進食進度，更有網民指在影片的背景聲聽到有人說「I’ll kill you. （我會殺了你）」，懷疑 她其實被挾持。此外，在影片中段，Kate Yup又做了一個特別的手勢，並用手指以獨特的頻率敲打碗邊，網民解讀出她的意思是「I need help. （我需要幫助）」，到了影片尾段，字幕出現了一句「The meat is So delicioOouS, soft and tender. （肉很美味也很嫩）」，細心看大楷英文字母組合而成就是「SOS」。

暗藏求救訊號。（YouTube影片截圖）

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網民翻查Kate Yup過往的影片找出了不少蛛絲馬跡，在影片中聽到有人說「Hurry Up!」和「Just Eat.」等。雖然Kate Yup事後發文澄清自己不懂摩斯電碼，並指傷痕只是曬傷，但文中卻以「She」來自稱，其後更將這段澄清發文刪除，非常詭異。相隔兩個月，Kate Yup上載了一段以「I AM ALIVE」為題的影片，表示自己一切安好，但就有網民拆解I和A分別在英文字母中排行第9和第1，以單字I、A、A來看就代表着「911」，即是美國的緊急求助電話。另外，若然將片中字幕第一個字的字母連起來就是「HELP」，讓網民確信Kate Yup是在發出求救訊息。

Kate Yup報平安。（YouTube截圖）

有網民發現Kate Yup的嘴巴及下巴部分與美國加利福尼亞州的一名失蹤少女Karlie Guse非常相似，Karlie的家人在2018年10月12日通報失蹤，並發出1萬美金的懸賞金，引起外界高度關注。雖然不少人都懷疑Kate Yup正是Karlie，但Kate Yup首次在YouTube上載影片是在2018年4月，當時Karlie還沒有失蹤，而Karlie的家人亦曾發出公告指當局已經確認Kate Yup並不是Karlie。雖然事件真相如何仍難以確定，但Kate Yup最後一次更新是2019年10月，相距至今已經兩年半，不少網民都留言表示十分擔心她，希望她一切安好。

不少人都懷疑Kate Yup正是失蹤少女Karlie Guse。（影片截圖）