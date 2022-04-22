有酒今晚吹︱姜文杰曾自責毀姜麗文前途　認做「秦沛之子」好自豪

ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》逢星期一晚上11時30分播放，由強尼、練美娟（娟姐） 以及專業品酒師黃詩詩擔任主持，三路夾擊每集受邀的明星嘉賓，發掘他的酒後故事。未醉之前，大家固然能侃侃而談，有紋有路；醉了之後，彼此更會放下隔膜，爆料講真話！

最新一集《有酒今晚次》邀請到姜文杰（Benji）擔任嘉賓。

節目於下星期一晚（25日）播出第102集，邀請到姜文杰（Benji）擔任嘉賓，與主持品嘗Syrah和Shiraz葡萄酒。Benji指與妹妹姜麗文（Lesley）組成組合「Benji and Lesley」後，曾有一段時間對妹妹感到愧疚及自責：「佢本身已經係日本NHK主持，我拉佢返嚟搞獨立音樂，但又唔算真係有好大成就。所以嗰段時間不停怪責自己同好抑鬱。」提及身為演員的Lesley最近成功拿下獎項，Benji指自己當時哭得像「豬頭炳」 ，終於感到帶妹妹回港發展的決定沒有錯。

姜文杰曾自責覺得阻礙妹妹姜麗文發展前途。

姜文杰自爆曾被人認錯成另外兩位仁兄：

對於「秦沛之子」星二代的身份，Benji笑言：「如果我夠紅嘅話，其實呢啲嘢係唔會發生。呢個係我哋星二代比其他藝人都更需要認命嘅一樣嘢。」佢指初入行時曾一度為此不開心，但現在卻有不同看法：「既然而家啲人都仲講緊我係秦沛個仔嘅話，即係佢到而家都仲好出名。呢樣係好開心嘅事嚟，所以我都好自豪話畀人聽佢係我爸爸。」