勁騎26︱鐵騎盡顯男人的浪漫　張繼聰自爆約Alton玩車慘被放飛機

ViuTV將於下星期一（25日）起推出全新節目《勁騎26》，逢星期一至五晚上10時30分播出。節目主持是剛剛甩P牌的鐵騎士、MIRROR成員Alton（王智德），他將帶領觀眾發掘二轆文化，並從一班鐵騎士身上學識「騎士精神」、「快就是安全」、「一個人的自由」、「型是可以令人成長」等等。過程中會挑戰電單車路段，當中會有城市、郊外或夜遊，看到香港日與夜的不同面貌，感受飛馳路上的奔放自由。

ViuTV新節目《勁騎26》由MIRROR成員Alton（王智德）主持。

作為電單車新牌仔，Alton對電單車世界仍然有好多未知同好奇，而第一集Alton就帶大家進入哈利（Harley-Davidson）電單車的世界，講解哈利的歷史由來，還請來重量級嘉賓張繼聰（Louis）同遊，齊齊介紹多款不同型號的哈利電單車。Alton表示曾經試過開廠，同Louis分享同一個休息室，大家都有很多共同的話題例如運動及車等等，認為Louis很友善，完全沒有架子，是很願意分享的前輩。而Louis就大爆曾於社交媒體私訊邀請Alton去一趟電單車遊，但慘遭Alton放飛機。Alton連忙解釋自己以為是隨便寒暄的說話，所以未有應約。二人於馬路上風馳電掣，上演一齣男人的浪漫，齊齊展現鐵騎獨有的男人味。