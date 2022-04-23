湯鎮宗湯鎮業首次合體開Live　被追問湯洛雯馬國明婚期：要催一催

湯洛雯（靚湯）與馬國明自前年6月公開認愛後，不時在社交平台甜蜜放閃，兩人感情穩定，更頻頻被催婚。日前靚湯爸爸湯鎮宗與湯鎮業合體開Live時，亦不斷被網民追問女兒與馬明的婚期，還問到他對未來女婿的看法。面對網民的追問，雖然湯鎮宗未有直接講出婚期，但就笑言要催一催。其實早在靚湯與馬明拍拖初期已經見過雙方家長，當時湯鎮宗接受訪問時表示對未來女婿馬明相當滿意，更大讚他有禮貌、為人踏實，為他們送上祝福！



湯洛雯（靚湯）與馬國明感情穩定。（IG@roxannetong）

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而靚湯媽媽亦同樣對馬明印象好好，不但給足他一百分，更表示非常放心將女兒交給對方，希望兩人可以開花結果。靚湯與馬明這段戀情獲家人大力支持，兩人亦已經表明是以結婚為前提交往，關係穩定又有共同目標，相信好事近！除了靚湯的婚期受關注之外，湯鎮宗與湯鎮業兩兄弟首度合體開Live同樣令人驚喜，兩人相差兩歲，但因樣貌十分相似，經常被誤認為雙胞胎，更有人以為湯鎮業才是哥哥。不過今次湯鎮業就澄清並不是雙胞胎，還笑言雖然湯鎮宗看起來比較年輕，但其實他是哥哥。

湯鎮宗與湯鎮業兩兄弟首度合體開Live。（影片截圖）

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湯鎮業在直播期間透露自己已經兩年沒有回港：「很想念自己的兄弟姐妹，以前在香港每個月都會和他們團聚。」所以今次哥哥湯鎮宗去到清遠找他，兩兄弟終於可以團聚，非常開心！其實湯鎮宗早在1990年代已經到內地發展，是首批北上發展的香港演員之一。湯鎮宗年輕時風度翩翩，英氣十足，大受歡迎，雖然他比湯鎮業大兩歲，但是弟弟就比他早入行，當年湯鎮業拍戲時，他經常去探班，久而久之才對演戲產生了興趣。

當年湯鎮業拍戲時，湯鎮宗經常去探班，久而久之才對演戲產生了興趣。（微博@湯鎮宗）

湯鎮宗年輕時風度翩翩，英氣十足。（影片截圖）

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湯鎮宗還指弟弟湯鎮業當年非常受歡迎，有很多人找弟弟拍戲，但因為湯鎮業沒有檔期，所以介紹哥哥頂上拍攝，亦因此令湯鎮宗有更多演出機會。而湯鎮宗就憑劇集《封神榜》及《外來妹》在內地知名度大增，所以他都非常感謝弟弟。雖然兩兄弟近年已經甚少拍戲，但亦不時參加綜藝節目，今次兩人合體直播，不少粉絲都非常期待他們再合作！