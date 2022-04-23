NFT｜陳冠希又買波鞋？　新鞋竟叫價8萬蚊「一隻」

除了周杰倫、JJ林俊傑、余文樂之外，陳冠希亦是NFT的追隨者，他亦收藏了不少居有特色的NFT。日前他在IG貼出一對虛擬波鞋照，其實就正是近期大熱NFT品牌，早前被Nike收購了的RTFKT Studio所推出的驚喜盒（盲盒）。



陳冠希。（Instagram@edcee3000）

早前RTFKT Studio推出一款名為「RTFKT - MNLTH」的盲盒，直到近日才開放給持有者打開。這一款「RTFKT - MNLTH」的盲盒現價為11.4ETH（以1ETH=2956USDT計算，即約26.5萬港元），開盒後即得出一組「RTFKT x Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS」、「RTFKT SKIN VIAL: EVO X」以及另一個盲盒「RTFKT X NIKE MONOLITH」，而陳冠希貼在IG上的，就是屬於「RTFKT x Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS」這一系列的，現底價約3.2ETH（約7.6萬港元）。

「RTFKT x Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS」，八萬蚊一隻。

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